Sundby-drama like før mål: – Der røk nesten Tour de Ski

langrenn

LENZERHEIDE/OSLO: Søndag vant Dario Cologna den andre Tour de Ski-etappen på hjemmebane i Lenzerheide. Etter 15 kilometer i klassisk intervallstart var Cologna kun 6 tiendedeler foran Aleksej Poltoranin i mål.

– Det er veldig deilig å være tilbake på toppen, sier Cologna til TV 2, før han legger til at han «selvfølgelig» går for å vinne Tour de Ski sammenlagt.

I så måte var Sergej Ustjugovs prestasjon gode nyheter for Cologna. Russeren – som vant de fem første etappene i forrige Tour de Ski – tapte 37 sekunder og ble nummer 10.

Nesten Sundby-fall

Martin Johnsrud Sundby ble beste norske – på en tredjeplass. Det er Sundbys beste verdenscupplassering siden Lillehammer i starten av desember.

– Dette var et steg i riktig retning for Martin, sier TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Jeg er ganske langt unna å være i den olympiske formen som jeg ønsker å være i om et par uker, men det er vesentlig bedre enn det var for bare et par uker siden. Det er positivt, det er veldig bra. Det skal jeg ta med meg, sier Sundby etter løpet.

Han er fornøyd med at ting nå går bedre enn de gjorde før jul. Da slet han med helsen og klarte ikke å prestere.

– Jeg har klart å snu en trend som var litt stygg før jul. Det er det viktigste som utøver i mitt hode, å reise seg når ting går på ræva. Det har det gjort et par uker, sier han.

Var sint på seg selv

Sundby var sint på seg selv etter åpningsetappen lørdag. På sprinten klarte han ikke å ta seg videre fra prologen.

– Nå er jeg blitt 33 år og har vært i dette gamet så lenge, at når du da kommer inn i en trend hvor ting ikke funker så bra, så er det lett å bli litt likegyldig. Det er utrolig farlig. Dette her betyr mye for meg. I dag var jeg forbannet og irritert og hadde lyst til å snu den trenden. Det klarte jeg på en god måte, sier han.

I en sving like før mål var imidlertid Sundby ustø. Han holdt på å gå i bakken, og dessuten kræsje inn i reklameskiltene, men det gikk bra.

TV 2s kommentatorer skrek ut da Sundby mistet balansen.

– Der så han nesten Tour de Ski 2017–18 ryke, sa kommentator Marius Skjelbæk i TV 2-sendingen.

Krogh mislyktes totalt

Sundby var langt fra alene om å slite i svingen. Også Hans Christer Holund slet på samme sted.

Holund reddet seg inn til en imponerende 6. plass – og det i hans svakeste stilart. Didrik Tønseth gjorde seg heller ikke bort – og ble nummer åtte.

På en blandet dag for Norge skuffet imidlertid Finn Hågen Krogh stort. Finnmarkingen havnet helt nede på en 72. plass. Han tapte tre minutter og 14 sekunder i sammendraget.

– Jeg følte meg grei den første kilometeren. Og så gikk jeg på en måte skikkelig i veggen. Da klarte jeg nesten ikke å stå oppreist plutselig, sier Krogh etter målgang.

– Er det det samme som har plaget deg i hele år?

– Det var litt sånn halvveis. Det var som om jeg ikke fikk nok luft. Muskulært kjennes det greit ut.

Krogh ville ikke svare på hva han tenker om videre deltagelse i Tour de Ski.

Tour de Ski fortsetter mandag med 15 kilometer jaktstart i fri teknikk.

TOPP 10 på andre etappe i Tour de Ski: