Stygge scener i VM: Her er hun centimetere fra å bli spiddet i øyet

Det ble en svært kaotisk start på kvinnenes fellesstart med skibytte lørdag.

Allerede i første sving gikk tyske Victoria Carl i bakken, og utløste med det et massefall med fire løpere involvert.

Verst gikk det ut over Anna Medvedeva. Russeren kolliderte med en lagvenninne, og fikk en stav rett opp i ansiktet.

Like etterpå viste tv-bildene Medvedeva med et stygt sår i ansiktet, og blod over store deler av drakten.

«Uff da», sa NRK-kommentator Jann-Post sa han så bildene.

Medvedeva ble til slutt nummer 33 i rennet, tre minutter og 44 sekunder bak vinneren Marit Bjørgen.