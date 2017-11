Stusser over Northugs Instagram-stunt: – Ikke noe jeg ville ha gjort

langrenn

Det har stormet rundt Petter Northug de siste dagene. Først ble han vraket til verdenscupåpningen i finske Ruka. Deretter la han ut et bilde på Instagram, der han gikk til angrep på både trenere og lagkamerater.

Tirsdag kom det fram at bildet ikke var laget av den norske skistjernen, men av studenter ved NHH. Northug valgte likevel å publisere det på sin offentlige Instagram-konto.

Det kom uansett mange sterke reaksjoner, selv om flere mente det var innenfor, og bare humor fra Northugs side.

– Dette er jo humor brukt i kampens hete. Petter har ingen negative tanker om sin lagkompiser. Det vet jeg, og jeg er også sikker på de andre løperne på laget tar det med et smil, sa blant annet trønderens manager Are Sørum Langås til Aftenposten.

Eirik Brandsdal er ikke enig. I et intervju med TV 2 sier han følgende;

– Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det. Jeg synes ikke det var helt innenfor nei. Det tar i hvert fall fokuset vekk fra det sportslige. Men jeg håper Northug er frisk og rask og er tilbake på Lillehammer, sier han.

– Ville tatt det med litt humor

Det tror også kombinertløperen Jørgen Graabak.

– Jeg er generelt ikke noen fan av å gå til angrep på lagkamerater, men kontekst er viktig her. Jeg har ikke satt meg nøye inn i saken, men jeg regner med at det er gjort med et glimt i øyet. Petter har sjelden noe særlig alvorlig syn på dette, og jeg ville ha tatt det med litt humor, sier han.

– Har dere på kombinertlandslaget retningslinjer rundt bruk av sosiale medier?

– Vi må forholde oss til Vær Varsom-plakaten. Det er vanlig folkeskikk og sunn fornuft som gjelder, sier Graabak.

Brede Csiszar er kaptein for Vålerengas ishockeykrigere.

– Hva synes du om at Northug går til angrep mot lagkamerater i sosiale medier?

– Det er ikke noe jeg ville ha gjort, sier 30-åringen, og fortsetter.

– Er han uenig i uttaket, så må han ta det med landslagsledelsen. Men Petter har alltid sagt det han mener, og jeg tviler han får flere uvenner av dette, sier Csiszar.

– Hvordan vil dette påvirke forholdet hans til lagkameratene, tror du?

– Det vil vel bli et oppgjør internt. Jeg regner med at han sier unnskyld, så er det glemt innen fem minutter, sier Csiszar.

– Hvordan forholder spillerne i VIF seg til sosiale medier?

– Vi har ikke noen klare regler. Du må stå for det du velger å legge ut, sier Csiszar.

– Er innenfor

Skihopper Anders Fannemel følger Northug på Instagram, og fikk med seg at bildet ble lagt ut.

– Jeg så de som det gjaldt, tok det som humor. Hvis det er greit for dem, er det innenfor, synes jeg, sier Fannemel.

– Hvordan ville du ha reagert om noen av kompisene på hopplandslaget gjorde noe sånt?

– Hvis Tom (Hilde) hadde begynt å harselere med meg, så hadde jeg bare ledd av det. Det er typisk han å gjøre sånne ting, sier Fannemel og ler.

I likhet med Graabak mener han at mye av det Northug legges ut på sosiale medier ikke må tas veldig alvorlig.

– Det er vel hans måte å gjøre det på, sier Fannemel.

– Hvilke regler har dere rundt sosiale medier på hopplandslaget?

– Vi har ingen regler. Vi har vanlig folkeskikk, som alle andre, sier Fannemel.