Stjernesmell før vinter-OL: – Veldig synd for spenningen

langrenn

I 2015 ble det offentliggjort at TVNorge og Eurosport skal sende vinter-OL i Pyeongchang. Siden den gang har flere av Norges største medaljehåp falmet.

Therese Johaug ble dømt til 18 måneders dopingutestengelse i CAS, og mister OL.

Ole Einar Bjørndalen er blitt vraket fra OL-troppen.

Petter Northug går trolig glipp av OL. Landslagsledelsen har varslet at det eneste som kan redde Northug er et toppresultat i Planica kommende helg.

Reidar Sollie, leder av Norske Sportsjournalisters Forbund, tror trykket rundt mesterskapet blir skadelidende.

– At Johaug ikke er med er en egen historie. Et OL uten hverken Bjørndalen eller Northug ville vært både overraskende sportslig sett og veldig synd for spenningsnivået i OL, sier Sollie til Aftenposten.

Kun to er mer populære

Hvert år kårer selskapet Sponsor Insight Norges ti mest populære idrettsutøvere. I fjor var Bjørndalen, Johaug og Northug henholdsvis nummer 3, 4 og 5. Trioen var kun overgått av vinneren Marit Bjørgen og Aksel Lund Svindal. Kåringen er basert på en spørreundersøkelse der nordmenn svarer på hvilken utøver de liker best.

Nyheten om at Johaug ikke får gå OL fikk massiv oppmerksomhet i august. Senere har sagaene rundt Ole Einar Bjørndalen og Petter Northug fått bred dekning i norske sportsmedier.

– Et OL er stort nok i seg selv. Den norske medaljefangsten blir likevel betydelig. Men OL hadde nådd enda bredere med Northug og Bjørndalen, siden de også når et publikum som ikke er veldig sportsinteresserte. Mange er nysgjerrige på hvordan de to gjør det. Det viser også dekningen av deres strev med å komme til OL, sier Sollie.

– Får ingen vesentlig effekt

Lars Hojem Kvam er kommunikasjonsrådgiver i Discovery, selskapet som eier Eurosport og TVNorge. Han er ikke bekymret for at tre av de største profilene mangler.

– Som alle andre synes vi det hadde vært stas å se det som har vært Norges aller største profiler i en årrekke kjempe om gull under OL. Men sånn er idretten. Noen må være hjemme, mens andre får sjansen til å skape historie. OL føder alltid nye, norske profiler, sier Hojem Kvam.

Han trekker frem Johannes Thingnes Bø (24) og Johannes Høsflot Klæbo (21) som to talenter som kan fylle tomrommet.

– Vil det ha en effekt på seertallene?

– Norsk suksess og forventninger om suksess betyr mye for seertall. De forventningene vil være der fortsatt. Derfor tror jeg ikke vi får se noe vesentlig reduksjon i seertall sammenlignet med hva vi ville hatt om Northug, Bjørndalen og Johaug deltok, sier Hojem Kvam.