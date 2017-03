Stafettgullet fikk finansmann til å punge ut 100.000 kroner

Finansmannen Benn Eidissen ble så begeistret da Norge gikk inn til gull på stafetten i Lahti fredag at han ville gi gutta sin egen premie.

Dermed ble det i kveld delt ut gavesjekk på 25.000 til hver av gutta på laget - Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh.

Pengene skal gå til en velfortjent sydentur når langrennssesongen er over.

– Dere har gitt oss en av våre største opplevelser noen gang i dag. Min gode venn Harald Berg i Bodø sa til meg for en tid tilbake at han, nå på eldre dager, forsto hva det han fikk til på fotballbanen hadde å si for folk. Det vil dere også forstå etterhvert, sier Benn Eidissen.

– Eneste motytelsen jeg ber om er at gutta kommer til Kobberløpet i Sulis 25. mars. Hvis det passer, fortsetter han.

Benn Eidissen og hans firma Eidissen Consult er en av sponsorene til Dyrhaug og Sundby. Som iTromsø skrev forleden støtter Eidissen duoen med 150.000 kroner hver i årlig.

Benn har bodd store deler av VM i et privathus i utkanten av Lahti. Her har han bodd sammen med blant andre foreldrene til Didrik, Annikken og Terje Tønsetg, Niklas sin pappa, Ole Dyrhaug og Tromsø-kompis Arne Holm.