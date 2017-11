Sprinttreneren: – Klæbo har løftet hele laget

langrenn

Trønderen skiftet fra rekruttlandslaget til sprintlandslaget foran denne sesongen.

Så langt har han markert seg så til de grader. Den overbevisende seieren på Beitostølen, ble til en enda mer overbevisende seier i Ruka under gårsdagens sprint.

Fredag vant Klæbo som han ville i Ruka. Sprintkollegiene Pål Golberg og Sondre Turvoll Fossli ble nummer to og seks.

– Hva betyr det å ha en slik mann i stallen som er i så bra form så tidlig?

– Johannes har ikke vært med på alle samlinger, og han har ikke vært i høyden, men han har løftet hele gruppen, og han har også løftet allroundlaget med sine kvaliteter. Du kan si at det blir skjerping i hele gruppen. Noen ganger tenker vi: Går dette an, da? Ja, det gjør det, sa Monsen etter fredagens spektakulære sprint.

– Skremmer han de andre? Blir de redd ham?

– Nei, men de ser at de har en jobb å gjøre, sa Monsen og fikk støtte fra sin sjef, landslagssjef Vidar Løfshus.

– Johannes virker veldig sterk, og kanskje har han tatt et steg sammenlignet med sist sesong. Det er nok noen som blir skremt, og de andre norske skjønner at de må ta i litt ekstra både for å slå Johannes og komme seg til OL, sa Løfshus til NTB.

Foredles

Monsens plan for å sørge for at Klæbos form skal holde seg helt frem til OL er like enkel som den er vanskelig.

– Det skal vi gjøre gjennom en fornuftig rennplan som gjør at han holder på overskuddet og at han holder seg frisk, sa Monsen.

Senere i dag skal Klæbo ut på 15 kilometer klassisk med intervallstart. På den tilsvarende distansen på Beito sist helg endte han på 2.-plass, bare slått av Martin Johnsrud Sundby.

– Formen har vært bra en stund. Jeg føler at jeg har vært flink til å slippe opp en del fra Beito, og planen er å gå fort i disse ukene og så forsøke å legge opp en god treningsperiode frem mot det som skal skje frem mot et eventuelt Tour de Ski og det som skal skje etterpå.

Plan

Klæbo sier at målet har vært å være med fra start. Det har han så til de grader klart.

– Jeg føler at jeg har fått gjort mye riktig.

– Når skjønte du i høst at dette kom til å gå bra?

– Jeg skjønte på Beito da jeg fikk de gode svarene der og at ting er slik de skal være. Da er det bare å fortsette, senke skuldrene og ha det artig.

Det kan bli mer Klæbo-moro allerede senere i dag.