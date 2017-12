«Slutten på Northugs store karriere kan være nærmere enn vi liker å tro»

langrenn

Jeg kjenner at det gjør vondt å formidle en så dyster spådom med tanke på alt den mannen har gitt oss av opplevelser og underholdning både på godt og vondt, men slutten på en stor skikarriere kan være nærmere enn vi liker å tro.

Nå tror jeg ikke at det går så galt at eventyret stopper her på Lillehammer. Petter Northug får nok en sjanse til, selv om han ikke presterer godt nok til å få en av de seks ledige plassene til Davos-rennene. Og det er å foregripe begivenhetene å spå at dette er Northugs siste sesong. Mer om det etter hvert.

Draget på omgivelsene har han fortsett, selv om forberedelsene har satt ham i en kritisk situasjon. Da Northug entret Birkebeineren skistadion tiltrakk han seg alt fokus fra norske og svenske medier. Marit Bjørgen og Johannes Høsflot Klæbo fikk passere uforstyrret. Northug-magien sitter dypt.

Det vil overraske om Petter går fort nok denne helga – disse krevende løypene og med hans problematiske oppkjøring – til å kvalifisere seg for Davos-laget. Kanskje er ikke Northug tjent med å gå i Davos heller? Hvis formen ikke er god nok til å vise seg fra sin bedre, for ikke å si beste side, vil ikke resultatet tale til hans fordel ved OL-uttaket.

I verste fall kan Northug bli tvunget til å reise til finske Vuokatti og vise seg frem i den skandinaviske cupen. Om den situasjonen oppstår, bør han ta det som en utfordring og ikke en fornærmelse. For den beste veien til OL-deltakelse går trolig gjennom Tour de Ski. Northug kan bruke den anledningen til å konkurrere seg i form. Flere står over Touren i år, så der bør han få sjansen.

Petter Northug er ikke i posisjon til å kreve Wild Card til OL, men han kan kreve at landslagsledelsen gir ham en fair sjanse og eventuelt tar han med på skjønn. Men først er det opp til Petter selv å dokumentere at han nærmer seg god form. Det bør han klare, for han er tross alt i full trening en måned tidligere enn i fjor.

Det finnes dem som mener landslagsledelsen motarbeider Northug. Den konspirasjonsteorien blir for avansert for meg. Det er utenkelig at en norsk landslagstrener skal sette seg i den situasjon at han kan beskyldes for å ha avsluttet skilegendens karriere. Tor Arne Hetland må kunne kreve at Northug viser seg plassen verdig. Form er ferskvare og gamle meritter teller lite. Men evnen til å toppe form til rett tid, teller i Northugs favør.

Northug gjorde en entre en primadonna verdig på pressemøtet. Mens Marit Bjørgen og Johannes Høsflot Klæbu var presis på minuttet, lot Northug publikum vente en god stund før han entret scenen.

Skistjernen virket likevel ubekvem i det ti minutter lange møtet med media. Han fleipet bort noen spørsmål og avslo å svare på andre som ble nærgående. Petter ga ingen innrømmelser vedrørende det omstridte instagram-bildet. Han syntes det er rart andre ikke skjønner humoren.

Der utviser Petter Northug dårlig skjønn. Avsenderen kan ikke vurdere hva som er akseptabel humor. Ikke omgivelsene heller. Det kan bare mottakerne som kjenner det interne klimaet. I dette tilfellet mener landslagsmiljøet at humoren gikk over streken, og da burde Northug vist såpass storsinn at han beklaget. Men stahet og stolthet styrer mye av hans oppførsel. Derfor blir det en krasj som gjør denne saken komplisert og forlenger pinen for alle parter. Nå tvinges Northug til å møte landslagsutøverne og snakke ut.

Blir dette Petter Northugs siste sesong? Spørsmålet innbyr til ren spekulasjon. Det vi vet er at Coop-avtalen går ut, og at de nye rammene begrenser Coops handlingsrom til å få effekt av en ny sponsoravtale. Hva Petter presterer denne vinteren, avgjør hvor interessant han er for Coop eller andre sponsorer.

VM-gullet på 50 km i Falun 2015 kan bli stående som hans siste magiske øyeblikk, men jeg tar alle forbehold, for med Petter Northug kan man aldri vite ...