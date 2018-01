Skilegende med klokkeklar dom: – Northug kan ikke tas ut basert på det han har gjort i år

langrenn

Tirsdag kveld meldte Adresseavisen at Petter Northug fortsatt var syk, og droppet turen til Planica. Verdenscuprennet var Northugs siste mulighet til å vise seg frem før OL-uttaket.

Dermed ryker etter all sannsynlighet plassen til Pyeongchang i Sør-Korea.

Det tror i alle fall TV 2s skiekspert Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Nå har nok toget gått for Petter Northug. Jeg blir svært overrasket dersom han får en OL-tur nå. Jeg tror ikke at han blir tatt ut på skjønn, sier han til Adresseavisen onsdag formiddag.

Hjelmeset sier at uttaket til Planica var et lite lyspunkt i en sesong der Northug stor sett har vært vraket i verdenscupen. Northug ble slått ut av sykdom før Beitostølen og det har ødelagt skistjernens siste muligheter til å vise at formen kan være på vei før flyturen til Pyeongchang.

– Han har jo ikke vist noe i år. Det går ikke an å ta ham ut fordi han slo Magnus Moan i Strindheimstafetten på nyttårsaften. Det er i alle fall et syltynt grunnlag, sier Hjelmeset, som selv har fem VM-gull fra sin aktive karrière.

Bekrefter frafall

Onsdag formiddag kom pressemeldingen som bekrefter at Northug fortsatt er syk, og ikke reiser til Planica.

Trener Stig Rune Kveen antyder at OL-toget nå kan ha gått for Northug.

– Petter er ikke frisk, det sitter dypt i brystet og han hoster fortsatt. Verdenscupen i Planica utgår, og vi er innforstått med at OL også ryker, sier Kveen.

Landslagssjef Vidar Løfshus vil imidlertid ikke lukke døren helt.

– Vi har fortløpende kontakt med Petter, sier Løfshus i pressemeldingen.

– Sannsynligheten for OL er lav, men døren er ikke helt lukket. Det er fortsatt en åpning for at vi skjønnsmessig kan vurdere Petter inn, fortsetter han.

Reserveplass

Men NRKs kommentator Jann Post, er usikker på om Northug er motivert til å reise til Sør-Korea på en reserveplass.

– Det er jo en mulighet dersom de ikke fyller opp troppen på et annet vis. Spørsmålet er jo når han skal få vist form til at han skal få gå i OL. Blir han tatt ut blir det fort en reserveplass, og det er et spørsmål om han er motivert, sier Post.

Han tror ikke Northug ønsker å reise til Sør-Korea som reserve, og dermed måtte være avhengig av at noen blir syke eller presterer dårlig i starten av mesterskapet.

– Da må han være motivert og ha troen på at han kan finne storformen. I tillegg må han ha blitt lovet en mulighet til å gå seg inn på laget. Jeg tror ikke at han vil reise dit som turist eller reserve, sier Post.

På spørsmål om Northug kunne vært interessert i en friplass - som altså Løfshus åpner for - svarer skistjernens trener Stig Rune Kveen slik:

– Umiddelbart tror jeg det er lite aktuelt. Vi må eventuelt høre hva de mener med det utspillet. Vi prater ofte med Vidar. Jeg tipper det som skjer er at vi prater med ham.

13 gull i VM, to gull i OL

Petter Northug har siden VM i Sapporo i 2007 hentet inn 15 gullmedaljer fra store mesterskap. Men bare to av de har vært OL-gull; 50 kilometeren fra Vancouver i 2010 og lagsprinten samme år.

I Sotsji-OL i 2014 reiste han hjem uten medaljer, men har i senere tid fått to bronsemedaljer etter diskvalifiseringen av de russiske utøverne.

– OL har ikke vært helt greia til Petter. Klæbo kommer til å herje, og Sundby kan også plutselig prestere. I tillegg har vi et par outsidere på herresiden, og flere på kvinnesiden. Så jeg tror nok ikke at Petter kommer til å bli savnet på resultatsiden. Men det kommer nok til å bli roligere på pressekonferansene, sier Hjelmeset.

– Drømte om Northug tilbake i toppform

Blir Northug hjemme er det første gang siden 2006 at han ikke deltar i OL.

– Det er kjedelig med et mesterskap uten Northug. Jeg hadde drømt om at han kom tilbake i toppform, han har stått for mye fantastisk underholdning og ekstreme prestasjoner. Håpet var at han kom tilbake dit, både for seg selv og Norge. Men det håpet har sakte, men sikkert, forsvunnet utover sesongen, sier Post.

Tidligere skistjerne Frode Estil tror Northug kan komme tilbake, selv om det ikke blir OL i år.

– Det er en spesiell tanke at Petter Northug kanskje ikke er med til OL. Han har vært med på å håve inn gull etter gull i mesterskap. Det er litt som Ole Einar Bjørndalen i skiskyting. Men det er slik toppidretten er, selv ikke de største navnene varer evig. Han er fortsatt bare 32 år. Da er det opp til motivasjonen om han er med videre, sier Estil.

Tror på OL-tur

Dagbladets kommentator Esten O. Sæther er mer optimistisk på Northugs vegne, og tror at landslagsledelsen vil gi ham OL-tur selv om resultatene har vært dårlige.

– Mulighetene er store for at langrennsledelsen velger å gi en friplass til Petter Northug, og ta ham med som Norges 12. mann til OL. Det at Petter Northug sannsynligvis får en slik sjanse etter en vinter uten et eneste godt renn, forteller hvor gjerne de ønsker å ha ham med i OL. Påstandene om en landslagsledelse som har motarbeidet skikongen, har aldri vært sanne, skriver han i en kommentar i Dagbladet.

I årets sesong har ingenting gått som planlagt for mosvikingen. Han reiste ikke til sesongstarten på Beitostølen på grunn av sykdom, ble vraket til verdenscupåpningen i Kuusamo, og reiste hjem etter prologen på sprinten i Lillehammer.

Vraket til Tour de Ski

Han hadde selv ønsket å gå seg i form i Tour de Ski, men ble ikke tatt ut av landslagsledelsen. Da han omsider bestemte seg for å reise til skandinavisk cup i Piteå ble han fragått og havnet på 48.-plass. Så ble han rammet av sykdom igjen og meldte frafall til NM.

Pappa John Northug fortalte i forrige uke til Adresseavisen at sønnen ga opp OL allerede da han ble vraket fra Tour de Ski.

– Jeg tror OL røk for ham da han ikke fikk gå Tour de Ski. Det skulle være metodikken hans for å komme seg i form, sa John Northug den gangen.