Skiforbundet sier nei til sponsoravtale med Coop

langrenn

Skiforbundet, ved administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig, sier til VG at det ikke blir en sponsoravtale med Coop.

– Vi har nå kommet i mål med en avtale med Norgesgruppen som utvider og forlenger engasjementet sitt. Den nye avtalen løper frem til 2021 og de går også inn på damelaget, sier Bjervig til VG.

Coop bekreftet forrige helg at de hadde styrebehandlet en ferdigforhandlet avtale med skiforbundet. Bjervig bekrefter til VG at de har hatt forhandlinger med selskapet i vinter, men at de etter en helhetsvurdering ikke ønsket å sluttføre avtalen.

Det kan bli trøbbel for et eventuelt landslagscomeback for Petter Northug. Han skal være på vei tilbake til landslaget, og dersom forbundet og hans private sponsor hadde samarbeidet hadde et problem være ute av verden for skistjernen.

Nå kan han ikke forsette sin lukrative sponsoravtale med Coop dersom han blir landslagsløper. Dersom han signerer en løperavtale med skiforbundet, er det de som eier markedsrettighetene hele året.

Med Norgesgruppen som sponsor kan ikke Northug ha en privatavtale med konkurrenten Coop.

– Ingen utøvere kan ha avtale som er konkurrerende med våre sponsorer. Uavhengig av hvor stor profil du er, så kan du ikke det, sier Bjervig til VG.

Skiforbundet har hatt et samarbeid på ulike nivå med Norgesgruppen siden 2007. Den nye avtalen gjelder frem til 2021.