Skiforbundet fortsetter å støtte Johaug økonomisk

OSLO: Det bekrefter langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til Adresseavisen.

- Langrennskomiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS, skriver Skogstad i en SMS.

Har kostet 600 000 kroner

Johaug ble som kjent utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges idrettsforbund. Skistjernen valgte ikke å anke avgjørelsen. Det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.

Frem til nå har skiforbundet brukt rundt 600 000 kroner på advokatutgifter i Johaug-saken. Til sammenligning kom regningen i forbindelse saken mot Martin Johnsrud Sundby på rundt 3,3 millioner kroner, inkludert tilbakebetaling av premiepenger.

Frem til nå har det vært uklart om skiforbundet ville opprettholde støtten til Johaug.

– Vi setter pris på dette. Det betyr mye for Therese med den støtten, både økonomisk og ellers, sier Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

Torbjørn Skogstad offentliggjorde langrennskomiteens beslutningen i 12-tiden i dag.

– Legen tok skylden

– For oss er det viktig å sikre at Therese, i denne svært krevende situasjonen, får mulighet til å belyse sin sak på en god og trygg måte i CAS. Det er også viktig for langrennskomiteen at hendelsen, som førte til at Therese havnet i denne vanskelige situasjonen, skjedde på samling, og at vår lege har påtatt seg skylden for hendelsen, skriver Skogstad videre til Adresseavisen.

Lederen for langrennskomiteen uttalte onsdag at det ikke var grunn til å tro at det er snakk om store summer dersom skiforbundet velger å fortsette støtten, slik de nå har gjort.

– Da baserer vi litt på CAS-behandlingen av saken mot Martin Johnsrud Sundby. Det var ikke det der dro av gårde med de største summene, sa Skogstad til Adresseavisen.