Slik reagerte Johaug da comebacket ble avlyst

langrenn

GEILO: Skarverennet, som skulle være Marit Bjørgens avskjedsrenn og Therese Johaugs første konkurranse på over 18 måneder, ble lørdag avlyst på grunn av dårlig vær.

«Værforholdene i fjellet og videre utover dagen er slik at det ikke er forsvarlig å igangsette Skarverennet. Dette medfører at alle avganger for Skarverennets tog er innstilt. Tog som allerede er på vei, returnerer til startsted», skriver arrangøren på sin nettside.

Arrangøren opplyser til Aftenposten at de nå har preparert løyper til Kikut til de som ønsker seg en skitur likevel. De setter også opp ekstra busser som kan frakte de som vil ha seg en siste skitur til gode og preparerte løyper.

I går sa arrangøren at rennet skulle gå som planlagt, og at vinden kunne gi rekordforhold:

Må vente litt til

Therese Johaug har ferdigsonet sin dopingutestengelse på 18 måneder og skulle også etter planen delta i lørdagens turrenn i mosjonsklassen for en sponsor. Nå må hun vente litt før hun kan få et startnummer på brystet igjen.

Johaug har ikke gått en konkurranse siden dopingmarerittet startet høsten 2016.

«Årets comeback», skrev Johaug ironisk Instagram.

29-åringen har vunnet eliteklassen i Skarverennet hele ni ganger, senest i 2016. Den første seieren kom i 2007.

Johaug er tilbake i renn på snø på Beitostølen i november. Før det skal hun gå flere konkurranser på rulleski. Den første i Bø i Telemark i juni.

Vinden skal øke

Værprognosene viser at vinden kommer til å øke utover lørdagen. Avgjørelsen om å avlyse det årlige Skarverennet ble tatt av juryen, som består av politi, sikkerhetsansvarlig, teknisk delegert, rennleder og organisasjonsleder.

På Geilo, hvor alle hoteller er utsolgt for helgen, er været strålende lørdag morgen. Det er vind, men solen stråler og det er gode skiforhold.

Gratis livet ut

Skarverennet skulle være Marit Bjørgens siste skirenn. Veteranen varslet nylig at hun legger opp. Hun skulle stilt til start i eliteklassen i det 37 kilometer lange rennet fra Finse til Ustaoset. Andre eliteløpere som hadde planlagt å bryne seg på skidronningen var Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga.

Likevel kan Bjørgen bli å se i Skarverennet ved en senere anledning. Fredag kveld ble hun tildelt gratis deltakelse resten av livet og gratis overnatting for seg og familien i ti år. Bjørgen ble presentert på scenen foran rennet på fredag, og virket tydelig overrasket og i godt humør da hun mottok prisen som æresmedlem i Skarverennet. I tillegg mottok hun et bilde av seg selv med det gule startnummeret fra en tidligere konkurranse.

Fredag snakket vi med Bjørgen før hennes siste renn. Da fortalte hun at hun var helt sikker på at Johaug kom til å overta tronen igjen - og ta VM-gull i 2019:

I herreklassen var blant andre Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug klare til start.

(©NTB/Aftenposten)