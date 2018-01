Sint Dyrhaug knekte begge skiene i parodiløpet: – Bare tull!

langrenn

OBERSTDORF: Iversen jublet vilt for en etterlengtet seier og opptur.

For lagkamerat Niklas Dyrhaug ble den fjerde etappen av årets Tour de ski et sant mareritt.

– Vi visste jo at det ville bli et roterenn i en slik trase med skøyting, men at det skulle bli så mye tilfeldigheter synes jeg blir bare tull, sier trønderen.

For etter onsdagens uværsherjinger med knekkede trær over løypenettet, måtte arrangørene arrangere fellesstarten i en mye kortere og enklere trase. Det førte til et kaos uten like, med samlet felt, en rekke knekkede staver og ski.

Da en gruppe foran Dyrhaug falt, trodde han at han klarte å hoppe over og berge seg unna. Det gjorde han ikke.

– Da jeg kom ut av det sto jeg med to knekkede ski og én stav. Det er fryktelig kjedelig når det ødelegger rennet og touren, sier han.

Ustjugov var veldig sint

Han var ikke den eneste som var rasende. Sjur Røthe mente det var «som å kjøre Mario Cart og unngå alle bananskallene».

Finn Hågen Krogh kalte det «bare rot» og «bingo». Hans Christer Holund mente det var et «Donald Duck-løp».

Det var ikke bare nordmennene som var oppgitt.

Sergej Ustjugov ødela både ski og staver i rent raseri etter at han var kommet i mål. Han kjørte ut av løypen underveis og havnet på en svært skuffende 28.-plass.

Svenske Daniel Richardsson mente det nok var «det verste løpet» han hadde vært med på. Marcus Hellner kalte det «en spøk», mens Calle Halfvarsson mente det var både «en spøk og en parodi», ifølge Expressen.

Bedre enn å avlyse

Vinner Emil Iversen er helt enig i at det var et kaotisk løp han vant.

– Du går oppå staver og ski hele veien, så det handler om å være lur. Etter hvert skjønte jeg hvor jeg skulle gå for å komme meg frem i feltet. Jeg er veldig, veldig fornøyd med manøvreringen min. Da jeg kom inn først på sisterunde ble jeg litt kald over ryggen, for jeg skjønte hva det kunne bli, sier han.

Han sammenligner konkurransen med rulleskiløpene under Blinkfestivalen, bare dette var på snø.

En parodisk variant

Martin Johnsrud Sundby på åttendeplass var blant dem som mente det var greit at løpet ble gjennomført, selv om han er enig i at traseen var langt ifra ideell for fellesstart skøyting.

– De hadde ikke tenkt å bruke denne løypen. De fikk iallfall til et skirenn. Jeg er enig i at det ble en parodisk variant, men jeg synes det er et bedre alternativ enn kansellering.

– Hvordan er stemningen underveis i et slikt løp?

– Det er mye skriking og roping og et kaos stort sett hele veien. Alle vet hva de går til og vet at om du skal unngå uhell må du være omgitt av gode venner og sitt eget lag.

Sundby mener det norske laget løste det bedre enn de andre.

Trener Tor Arne Hetland er ikke blant dem som raser mot konkurransen.

– Det var den konkurransen og den løypen som var i dag. Å tro at alle løpene blir som man selv har tenkt, det skjer ikke, sier han, og legger til at «de som ikke er fornøyde får jamre over det».