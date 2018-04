Se direkte: Northug er tilbake på landslaget: - En av de som betyr mest for norsk langrenn

langrenn

I dag blir det klart hvordan langrennslandslagene for 2018/19-sesongen ser ut. Det store samtaleemnet lenge har vært om Petter Northug er tilbake på landslaget.

Og da herrelaget i sprint gikk ut på scenen, var det en kjent trøndersk veteran blant dem. Petter Northug er en del av landslaget for sesongen 2018/2019.

– V kan nå ønske Petter velkommen tilbake. Vi vet veldig godt hva han står for, og han er en av de som betyr desidert mest for norsk langrenn og den oppsvingen vi har hatt. Petter skal bidra til å løfte oss til nye høyder framover, sa Løfshus.

Johannes Høsflot Klæbo fortsetter på sprintlandslaget, til tross for seieren sammenlagt i fjor.

– Sky is the limit, men vi må forsøke å holde han fast slik at han tar det trinn for trinn, sier Løfshus.

Finn Hågen Krogh er også tilbake på sprintlandslaget etter flere år på allround-landslaget.

Sprint: Johannes Høsflot Klæbo, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh og Petter Northug.

Løfshus inviterte først kvinnelandslaget opp på scenen. Therese Johaug er tilbake på landslaget etter sesongen.

– Jeg er veldig rørt når jeg sier velkommen tilbake til Therese Johaug, sa Løfshus foran pressen.

I tillegg dukket det opp to nye fjes. Både Tiril Udnes Weng og Mari Eide har fått en plass på landslaget.

Her er kvinnelandslaget til neste sesong:

Kvinner: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Ragnhild Haga, ​Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng og Mari Eide.

Kjente fjes

Det var ingen store overraskelser da allround-laget for herrer ble presentert. Her er utøverne som går på laget neste sesong:

Menn, allround: Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug.

Trenerkabal

Det er fortsatt usikkert hvem som skal trene landslagene. Det eneste sikre kortet er sprinttrener for herrene, Arild Monsen.

Kvinnetrener Roar Hjelmesets kontrakt år ut 31. mai, og han har fortsatt ikke svart på om han vil fortsette eller ikke. Hans medtrener Sjur Ole Svarstad ga i forrige uke beskjed om at han gir seg.

– Det er veldig lite som er klart. Vi fikk vite i forrige euke at Sjur Ole sluttet, og det gir meg litt hodebry. Det er en krevende situasjon, men det er ikke veldig stressende så langt. Det er litt ekstra i år siden flere trenere slutter, sier Vidar Løfshus.

Hetland ferdig

Det er blitt uttrykt misnøye med allroundsjef for herrene. På pressekonferansen gjorde Løfshus det klart at Hetland ikke fortsetter, men det er ikke klart hvem som overtar så langt. Hetland vil få en ny rolle i Skiforbundet, siden han fortsatt har et år igjen av kontrakten.

Blant andre Dagbladet og TV 2 har erfart at Northug blir en del av sprintlandslaget, sammen med blant andre Johannes Høsflot Klæbo. I dag blir det altså bekreftet.