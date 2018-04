Rørt Bjørgen etter NM-gullet: – Det har vært en fantastisk karrière

langrenn

Femkilometeren i NM i Alta ble mer dramatisk enn noen kunne forestille seg. Ikke på grunn av det sportslige, men på grunn av at Marit Bjørgen bekreftet at hun legger opp etter sesongen.

– Det er en prosess som har tatt lang tid. Jeg trodde det skulle bli enklere å fortelle enn det det ble. Det ble en epoke i livet mitt og det er spesielt å stå her og si at det er min siste tid som toppidrettsutøver, sier Marit Bjørgen etter sitt NM-gull nummer 25.

Vil hjem til familien

Hun forteller at hun mangler motivasjonen som skal til for å ta en ny sesong på langrennsskiene.

– Jeg synes jeg mangler motivasjonen og viljen til å være med helt i toppen. Det er litt tyngre å komme seg ut på øktene. Og det er en liten gutt hjemme som begynner å skjønne litt mer, og jeg har lyst til å bruke tiden der, sier hun.

For sønnen Marius er en stor del av grunnen til at Bjørgen velger å legge opp. Hun har flere ganger fortalt om hvor tungt det har vært å dra ut på samlinger og renn med en liten gutt hjemme.

– Marius begynner å forstå mye mer nå, og det har vært tyngre å reise bort. Han vil ikke at jeg skal ha på treningsklær eller skisko. Da drar han meg i klærne. Det er klart det er vondt når han savner meg og vil ha mamma hjemme. Jeg gleder meg til å komme hjem til Fred Børre og Marius, men dette er en fin måte å avslutte karrièren på sier Bjørgen til NRK.

Hun fortalte nyheten til sine nærmeste og lagvenninner i går kveld.

– Det har vært over halve mitt i liv i denne familien her, så det er en del følelser. De var tøft å fortelle det til jentene i går, og jeg trodde det skulle bli enklere. Det har vært et fantastisk liv, og ikke minst har det vært fint å holde på så lenge. Det har vært godt med alle som har støttet meg, sier hun.

Tok overlegent NM-gull

Bjørgen passerte 3,3 sekunder bak Ingvild Flugstad Østberg etter 1,2 kilometer, men 1,2 kilometer senere var hun 0,7 sekunder foran.

I mål var avstanden ned til Østberg på sølvplass økt til hele 12,4 sekunder i løpet som gikk i klassisk stil.

Ragnhild Haga tok bronsen. Hun var 23,5 sekunder bak Bjørgen i mål.

Thea Krokan Murud, Kathrine Harsem og Lotta Udnes Weng ble nummer fire, fem og seks.