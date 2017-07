Riise om livet etter fotballen: – Det er dager du våkner og ikke aner hva du skal gjøre

SANDNES: Det er utfordringen mange opplever når karrièren tar slutt og det blir stille.

– Fotballspillere er veldig sånn at når de legger opp, da legger de opp. Da legger de på seg, de får en helt annen livsstil. Noen holder seg jo gående, men jeg trengte denne utfordringen her for å kunne holde det gående, sier Riise til Aftenposten.

Vi sitter på båten på vei til Lysebotn Opp under Blinkfestivalen. Riise er med båten som damene tar til start. Han er fortsatt så fersk i gamet at han ikke får lov til å starte samtidig som guttene. For det er langrennsløper han er nå. Eller skal bli. Han skal være en del av langløpslaget Team BN Bank denne sesongen.

La på seg 10–15 kilo

Skruknotter og sklitaklinger er byttet ut med elghufs og staking. Selv om han går inn i prosjektet på laget til Øystein Pettersen, Simen Østensen og Morten Eide Pedersen, 100 prosent, er ikke hverdagen den samme som da han løp opp og ned venstresiden til Liverpool på Anfield.

Livet er snudd på hodet for mannen med 110 landskamper for Norge. Tidligere hadde han treninger, måltider og restitusjon som han skulle forholde seg til hver dag. Dagsplanene er ikke like stramme lenger.

– Det er dager hvor du våkner og ikke har noe å gjøre. Det er uvant. Du kan våkne klokken 8 og lure på hva du skal gjøre nå. Så kan jeg spise hva jeg vil og drikke hva jeg vil. Jeg spiste og drakk hva jeg ville på slutten, jeg la jo på meg 10–15 kilo da jeg la opp. Men da visste jeg jo at jeg endelig kunne spise og drikke hva jeg ville. Det er behagelig å kunne gjøre det også, stå opp og spise hva jeg vil, forklarer Riise.

Som fotballspiller, med blant annet Champions League-triumf på CV-en, har Riise vært privilegert. Tiljublet av tusenvis av fans, full stadion og hovedrollen både på landslag og klubblag – på godt og vondt. Og millioner av kroner på konto.

20 år med hardkjør

Men så ble det stille. Et mislykket opphold i Aalesund var starten på slutten for Riise. Mange fotballspillere har vært åpne om problemene som melder seg etter endte karrière. Flere har fortalt om alkoholproblemer, depresjoner og økonomiske problemer. Riise sier har hatt en litt annen tilnærming til «pensjonisttilværelsen».

– Det er vanskelig å fortsette med treningen etter karrièren. Jeg tok jo en pause jeg også. Det var veldig deilig bare å kunne slappe av etter 20 år med hardkjør. Men det er fint med den utfordringen her, sier Riise.

– Og så skal jeg prøve å vinne et veddemål. Men jeg har alltid drømt om å være på innsiden av langrennsmiljøet. Jeg har alltid sett mye langrenn på TV. Jeg gleder meg til høydesamling, gleder meg til første konkurranse, sier den tidligere fotballproffen.

Selv om han er vant til å trene mye, er det stor forskjell på å spille fotball og gå på ski.

– Du kan ikke sammenligne de to idrettene. Jeg forstår godt hva folk mener når de sier at fotballspillere trener lite. Men langrennsløpere kunne aldri spilt en fotballkamp heller. Man trener helt forskjellig. Det er et helt annet liv.

Savner adrenalinkicket

– Jeg savner selvfølgelig adrenalinkicket (fra fotballen, journ.anm.). Konkurranseinstinktet forsvinner aldri. Jeg er glad for at jeg har det med langrenn nå.

Samtidig har Riise mer eller mindre bevisst sørget for å ha litt å gjøre. Han er Premier League-ekspert i Asia, holder foredrag og er ambassadør for Liverpool.

– Har du merket noe til det negative i etterkant av karrièren, som mange har snakket om?

– Nei, jeg var forberedt. Jeg valgte å legge opp selv. Det er verre om du må legge opp på grunn av skader eller noe sånn. Jeg hadde planer for hva jeg skulle gjøre etterpå. Jeg trives med å farte rundt og gjøre mye forskjellig. Jeg har ikke sett noe av det trøkket med at folk sliter etter fotballen. Det har ikke jeg følt noe på.

Med langrennslaget føler den tidligere fotballprofilen at han får et slags samhold. Det tror han at er viktig.

– Det folk savner mest med fotballen er nok den garderoben og lagfølelsen. Jeg er jo en del av et lag enda. Men fotball har jo vært livet mitt, sier han.

Og hva det er han egentlig ønsker å oppnå med i langrennssporet?

– Jeg har jo lyst til å overraske meg selv også. Jeg vil teste kroppen, se hvor god jeg kan bli. Jeg er selvsagt et hav bak de andre. Det er tøft, men jeg koser meg. Jeg har et fantastisk team bak meg. Jeg sender melding til dem etter hver økt og forteller hva jeg har gjort for å få oppfølging, forklarer han.