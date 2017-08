Regelverket har fått massiv kritikk etter Johaug-dommen. Nå svarer WADA.

Den 18 måneder lange dopingdommen til Therese Johaug har fått kritikk fra mange kanter.

Både det internasjonale skiforbundet (FIS), idrettens voldgiftsrett (CAS) og Therese Johaugs team er enige om at hun ikke bevisst prøvde å jukse. Allikevel mistet hun VM i 2017 og samt OL i 2018.

Hvordan kan man tillate at det skjer, har mange spurt seg. Nå har det internasjonale antidopingbyrået (WADA) svart på akkurat det.

Det strenge prinsippet

I ettertid av Johaug-dommen har debatten rast. Aftenposten skrev i en leder torsdag at Johaug ikke er urettferdig behandlet. Hun er dømt på likt grunnlag som andre tidligere dommer. I tillegg er det frivillig å delta i idrett, ble det skrevet i lederen som handler om at Johaug er dømt rettferdig ut fra regelverket.

Samtidig har flere tatt til orde for at WADA-koden (regelverket) må endres. Flere antidoping-topper åpnet for å ta med innspillene til WADA i fremtiden.

De fleste eksperter er enige om at Johaug har fått en grei straff ut fra regelverket. Tidligere dommer sier for eksempel ganske klart og tydelig at det ikke holder å høre på råd fra en lege.

WADA World Anti-Doping Agency Opprettet 10. november 1999, som et resultat av Lausanne-erklæringen om doping og idrett. Stiftet av nasjonale myndigheter og den Internasjonale Olympiske komité (IOC). President: Sir Craig Reedie Visepresident: Linda Hofstad Helleland Hovedkontor i Montreal (Canada). Regionale kontor i Lausanne (Sveits), Cape Town (Sør-Afrika), Tokyo (Japan) og Montevideo (Uruguay). Nettside: www.wada-ama.org Kilde: Antidoping Norge

WADA har gjennom mange år utviklet sitt regelverk. Blant annet har norske stemmer flere ganger tatt til orde for å gjøre regelverket enda strengere. Både norske og internasjonale eksperter har ment at et strengt regelverk er nødvendig for å få bukt med doping i idretten.

Det er altså dette strenge regelverket, den drøyt 150 sider lange WADA-koden, som har fått Johaug dømt så strengt. I koden det klart og tydelig at utøvere som har ulovlige stoffer i kroppen, skal straffes.

– Hjørnestenen i WADA-koden er prinsippet om et strengt ansvar, noe som betyr at idrettsutøvere er ansvarlige for alle stoffer som kommer inn i kroppen, forklarer kommunikasjonsdirektør i WADA, Catherine MacLean.

Hva kan man kreve av en utøver?

Det er altså dette ansvaret Johaug får den strenge straffen for. Dette strenge ansvaret blir enda strengere på grunn av stoffet Johaug ble tatt for.

I WADA-koden har man nemlig to forskjellige klassifiseringer av forbudte stoffer. Clostebol, som Johaug ble tatt for, er et anabolt steroid. Disse stoffene har også den strengeste straffen. For disse stoffene er strafferammen inntil fire års utestengelse. Johaug har altså fått under halvparten av den maksimale straffen hun kunne fått for stoffet.

– Reduksjoner av en straff blir etterlatt til høringspanelets skjønn. Panelet må pålegge en sanksjon innenfor det området som WADA-koden definerer for å sikre at sanksjonene er samstemte i hele verden, forklarer MacLean.

Både domsutvalget i Norges idrettsforbund, FIS og CAS var enige om at Therese Johaug hadde utvist ubetydelig grad av skyld. Med det i bakhodet, kunne ikke CAS gi Johaug mindre enn 12 måneder eller mer enn 24 måneder. De endte altså midt mellom de to ytterpunktene.

Tar ikke hensyn til konsekvensene

I Johaugs tilfelle vurderte CAS at hennes grad av skyld var høyere enn vurderingen gjort av domsutvalget i Norges idrettsforbund. Derfor ble også straffen økt fra 13 til 18 måneder.

– Begge disse panelene påla sanksjoner som var innenfor den akseptable rekkevidden av straff. CAS-panelet bestemte seg for høre på FIS’ (Det internasjonale skiforbundet, red.anm.) anke i straffeutmålingen, opplyser MacLean i WADA.

Regelverket er for eksempel utarbeidet slik at man ikke tar hensyn til konsekvensene av utestengelsen. I tillegg har utøverne ansvar for alt de får i kroppen, uavhengig av om de har gjort noe bevisst eller ikke.

– Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver. Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve. Det reflekteres i at andre utøvere, som for eksempel Marit Bjørgen, er blitt spurt om det samme. De sier at de ville gjort det samme som Johaug. De ville stolt på legen, forklarte Johaugs advokat Christian B. Hjort til Aftenposten etter dommen.

WADA-koden er under kontinuerlig evaluering. Kulturminister og visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, skal i et møte med WADA i september. Der vil hun diskutere regelverket med toppene.

– En endring vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar til Aftenposten tidligere denne uken.

