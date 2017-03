Reagerer på Northugs angrep på landslagssjefen: – Unødvendig å være så stygg

«Han har tråkket opp sin egen grav denne sesong», sa Northug til Dagbladet om landslagssjef Vidar Løfshus torsdag.

I det samme intervjuet ga skistjernen uttrykk for at han mente Løfshus burde bli fjernet fra stillingen som langrennsløpernes landslagssjef.

– Personlig mener jeg vi har folk her i landet som er bedre rustet til å ha den stillingen enn Vidar, sa 31-åringen.

– Jeg likte dårlig tonen

Flere profilerte sportskommentatorer reagerer nå på utspillet fra Petter Northug.

– Jeg synes det var drøyt. Jeg likte dårlig tonen. Altså, jeg synes Petter er morsom. Vanligvis er det bra, og jeg synes han har vært inne i en fin periode, han har virket avslappet og fin. Derfor synes jeg det var rart at han skulle bruke så harde ord i en gammel konflikt. Det er unødvendig å være så stygg, sier Dagbladets kommentator Esten O. Sæther.

– Enhver trener eller leder er sjanseløs mot Northug i offentligheten, og det vet Petter Northug. Det er for så vidt greit, men nå spiller så stygt på det, han er nesten simpel i ordvalget. Da blir det blir det for store ord om noe som er for lite, sier Sæther.

Tror ikke Løfshus går

Adresseavisens sportskommentator Kjetil Kroksæter mener at Løfshus og Northug er nødt til å sette seg ned og diskutere konflikten for at Northug kan ha en fremtid på landslaget.

– Det blir helt opp til Petter Northug selv. Det som snarest må skje er at Northug og Løfshus setter seg ned og blir enige om kommunikasjonen i det offentlige rom.

Kroksæter tror ikke Northug får viljen sin i spørsmålet om landslagssjefen må gå. Han mener at resultatene er så gode at evalueringen ikke vil føre til Løfshus sin avgang.

– Vidar Løfshus har både sterke og svake sider som alle andre. Resultatene i norsk langrenn, de gjorde rent bord i verdenscupen, tyder på at han gjør en god jobb som sportssjef, sier Kroksæter.

Han tror at uttalelsene til Northug ville fått konsekvenser dersom det var i en vanlig bedrift.

– Ingen kan uttale seg så kritisk til sin overordnede over tid uten at det får konsekvenser. Hadde dette skjedd i en vanlig bedrift, ville det fått konsekvenser for lengst, men Petter har skaffet seg et albuerom i offentligheten som gjør at han kan gå litt lenger. Likevel finnes det grenser før noen setter foten ned også for Northug.

– Kan Norges Skiforbund leve med konflikten mellom deres største stjerne og landslagssjefen?

– Skiforbundet har en vanskelig utfordring her. Det er ikke lett for noen å målbinde Petter Northug, og det er heller ikke ønskelig. Petter er en fargeklatt som sporten trenger, men også han må ytre seg innenfor visse rammer.

– Ulevelig for norsk langrenn

VGs kommentator Leif Welhaven mener at situasjonen som har oppstått mellom de to profilene i norsk langrenn er ulevelig.

– Først og fremst er dette fortvilende for norsk langrenn, og viser hvor fastlåst denne situasjonen er. Det er historisk at den største stjernen går ut mot landslagssjefen på denne måten, og dette foran en OL-sesong. Det gjør striden ulevelig for norsk langrenn, sier han til Adresseavisen.

Han peker på tre mulige utfall på konflikten. At partene blir enige, at forbundet kuer Northug, eller at Løshus trekker seg.

– De er nødt til å løse saken, men det er vanskelig å se hva løsningen skal være. Det beste hadde vært å sette seg ned og snakke sammen, og lage en fredelig sameksistert. For oss som ikke har vært til stede bak lukkede dører er det vanskelig å vite hvem som har skylden i hva, men det er åpenbart at det er en kjemi som ikke stemmer over tid. Og når det blir så betent går det jo ut over hele langrennsmiljøet, sier Welhaven.

Han tror ikke evalueringen til Skiforbundet vil ende med at Løfshus forsvinner fra sjefsstolen i norsk langrenn.

– Til tross for at han har kommet skjevt ut av veldig mye denne sesongen, tyder alt på at han får støtte fra sine egne. Så ingenting tyder på at Løfshus kommer til å trekke seg.