Reagerer på Northug-vrakingen: – Nei, nei, nei. Dette er ikke bra for langrennssporten!

Førstkommende helg avslutter langrennseliten sesongen med en minitour i Québec i Canada. Den minitouren kommer til å gå uten Petter Northug. Han er vraket av langrennsledelsen.

Det bekrefter Northug-trener Stig Rune Kveen bekrefter overfor Adresseavisen.

– Vi er uenige. Petter hadde sett frem til å gå i Canada. Det er et løpsprogram og en løypeprofil som hadde passet ham. Petter har vist formutvikling med en god sprint og femmil i VM. Han viste også bra form i Drammen, sier Kveen til Adresseavisen.

Norges tropp i minitouren i Canada Menn: Sjur Røthe, Voss IL Niklas Dyrhaug, Tydal IL Hans Christer Holund, Lyn Ski Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski Didrik Tønseth Byåsen IL Johannes Høstflot Klæbo, Byåsen IL Martin Johnsrud Sundby, Røa IL Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF Emil Iversen, IL Varden Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL Reserve: Pål Golberg, Gol IL Kvinner: Marit Bjørgen Rognes IL Ingvild Flugstad Østberg Gjøvik Skiklubb Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming Kathrine Harsem, IL Varden Meråker Marthe Kristoffersen, IL Varden Meråker Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL Heidi Weng, IL i Bul Ragnhild Haga, Åsen IL

Aukland: – Northug ville vært en vinnerkandidat

Uenig er også NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland. Han slakter Skiforbundets avgjørelse.

– Nei, nei, nei... Dette er ikke bra for langrennssporten, skriver Aukland på Twitter.

Overfor Aftenposten utdyper han utsagnet:

– Jeg mener Petter er kvalifisert sportslig til å gå i Canada. Det er ti norske herrer som skal dit, og rennene og løypeprofilene der borte taler for at Northug kunne gjort det bra, og Northug har vist gode tendenser den siste tiden. I tillegg har Petter Northug en CV og historikk som tilsier at han kan levere ekstremt gode resultater. Han ville vært en vinnerkandidat, sier Aukland.

Overtreningen etter et høydeopphold spolerte nærmest hele denne sesongen for Petter Northug. Men til tross for en dårlig oppladning ble han nummer åtte på femmila i VM og nummer fem på VM-sprinten. Forrige helg kom Northug på fjerdeplass på sprinten i Drammen.

– Går glipp av Northug-show

– Vi som langrenninteresserte går nå glipp av muligheten til å se en av våre sterkeste kandidater. Vi går glipp av Petter Northug-show. Jeg tror langrennssporten hadde trengt det nå på slutten av sesongen, sier NRK-eksperten.

– Skiforbundet kan kun lene seg på sportslige vurderinger, og de mener tydeligvis at han ikke er sportslig kvalifisert, men det er jeg uenig i. Så kan man bare spekulere i om klimaet mellom Northug og langrennsledelsen, som har vært dårlig i lang tid, er en medvirkende årsak til at han ikke får gå i Canada.

– Er det reell grunn til å mistenke at det dårlige forholdet har påvirket denne avgjørelsen?

– Som sagt: det blir spekulering. Jeg mener Northug burde fått gå i Canada, og jeg mener det er synd at vi ikke får se ham levere. Det er synd for langrennssporten, sier Fredrik Aukland.

Løfshus fnyser av kritikken

Landslagssjef Vidar Løfshus blir oppgitt da han får høre Auklands kritikk. Og han fnyser av antydningene om at forholdet mellom ham og Northug er dårlig.

– Nei, akkurat det der gidder jeg ikke kommentere. Hva vet han (Fredrik Aukland, journ.anm) om det (klimaet mellom Northug og skiledelsen, journ.anm)? Nei, Fredrik Aukland får holde på med sin egen idrett, sier Løfshus.

Landslagssjefen forklarer vrakingen av Northug slik:

– Uttaket er basert på prestasjonene til en lang rekke løpere gjennom hele vinteren. Vi velger å ta ut dem som er best.

– Northug har jo vist lovende tendenser den siste tiden, men det var tydeligvis ikke nok?

– Petter har vel prestert OK, men det er ikke mer enn det. Vi har mange løpere som er plassert godt i verdenscupen, som har levert godt i vinter, og alle de som er tatt ut er i veldig god form, sier Løfshus.

Minitouren i Canada består av sprint, fellesstart (15 km klassisk for menn) og jaktstart (15 km fri teknikk).