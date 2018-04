Northug viste gammel storhet: – Kan stille krav til forbundet

langrenn

Torsdag møtte Petter Northug verdenseliten i lagsprinten i NM, sammen med broren Even Northug. Rennet var første gang Northug konkurrerte på dette nivået, etter at han gikk i verdenscupen på Lillehammer i starten av desember.

Da røk han ut i prologen på sprinten og trakk seg før 30 kilometeren dagen etterpå.

Eldstebror Northug gikk første, tredje og femteeetappe. På den femte gikk 32-åringen styggfort og fikk kommet seg i mål først, like foran Røa-løper Martin Johnsrud Sundby.

Dermed kunne han sende ut lillebror Even i føringen. Yngstemann fikk likevel ikke gått lenge, før han stivnet til fullstendig.

– Måtte rykke

Det betydde at brødrene Northug og Strindheim var ute av medaljekampen, til tross for Petters imponerende prestasjoner. Lillehammer stakk av med seieren til slutt.

Northug virket fornøyd med egen prestasjon da han ble intervjuet av NRK etter løpet.

– Ingen andre rykket, så da måtte jeg gjøre det. Det var veldig tungt, men jeg visste vi måtte ha et godt utgangspunkt for å kjempe om medalje. Even har ingen super dag i dag, men vi får håpe og tro at han kommer sterkere tilbake fra det, sa han.

Northug taus om fremtiden

Til tross for at han viste god form i torsdagens renn, ville ikke skistjernen komme med noen løfter om hva han skal gjøre neste år.

– Nå skal jeg gjøre meg ferdig med årets sesong, så får vi se. Sesongen min har vært elendig. Jeg kunne brukt enda sterkere ord, men vi er jo på NRK, så det skal jeg ikke gjøre, flirte Northug på direkten.

På spørsmål om han har stilt krav til Skiforbundet, er Northug først litt kryptisk.

– Kanskje. Jeg er i posisjon til det. Det trenger jeg ikke begrunne mer enn det, sa Northug.

Landslagssjef Vidar Løfshus er mest opptatt av om Northug er motivert til neste sesong.

– Hva Petter gjør i en skirenn i april betyr ikke noe. Det som er viktig er om han er motivert for videre satsing,

Flørter med skiforbundet

Tidligere denne uken kom nyheten om at Petter Northug og Norges Skiforbund hadde gjenopptatt kontakten.

Northug forteller at forholdet til forbundet er bra.

– Nå har vi hjerter og blunkesmilefjes i tekstmeldingene. Det er tegn på en liten flørt, det kan jo ende i noe bra, sa Northug lurt.

Gull til Lillehammer

Lillehammer vant til slutt lagsprinten. De var representert ved Håvard Solås Taugbøl og Martin Løwstrøm Nyenget, og tok seieren foran Bærums Verk.

– Håvard gjør en vanvittig god finish. Det var gøy å se han krysse mållinjen først, sa lagkameraten Martin Løwstrøm Nyenget til NRK etter løpet.

Taugbøl var også veldig fornøyd etter å ha sikret NM-gullet.

– Det var et veldig jevnt løp. Det var sterkt gått av Martin, og dermed fikk jeg en god posisjon på slutten, sa han.

Johannes Høsflot Klæbo og Byåsen var aldri i nærheten av å kunne kjempe om gullet, etter at Fredrik Riseth falt på tredjeetappen.

Klæbo ønsker Northug velkommen

21 år gamle Klæbo har snakket varmt om Northug ved flere anledninger. Like etter nyttår brukte han blant annet en caps med påskriften «Make Northug Great Again» da han tok imot prisen for «Årets gjennombrudd» på Idrettsgallaen.

– Det er artig å se at Petter er tilbake i godt gammelt driv. Det ser ut som om han koser seg når han går på ski. Det er umulig å si om han fortsetter, men vi ønsker ham velkommen, sier Klæbo.

Klæbo legger til at den meritterte skiløperen har vært en inspirasjonskilde for ham selv.

– Han har inspirert meg mye, og han har vært et forbilde for mange. Det han har gjort i skisporet har vært ekstremt, avslutter han.