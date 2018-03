Petter Northug planlegger comeback neste måned

langrenn

Petter Northug planlegger å konkurrere igjen under NM del to i Alta i starten av april, sier trener Stig Rune Kveen.

Mesterskapet arrangeres 4. til. 8. april, og sjansen er størst for at Petter Northug går lagsprinten for Strindheim sammen med lillebror Even.

– Det er en stor sjanse for at Petter går lagsprinten. Det er en øvelse som motiverer ham, i og med at han kan gå med broren sin, Even. På papiret er det et relativt sterkt lag. Så det er helt klart for at Petter dukker opp i Alta, sier Kveen til NRK.

Kveen sier at Northug er frisk og rask og at han trener bra. Det er heller ikke utelukket at han kan komme til å gå flere distanser i Alta. Der er det 10 kilometer klassisk og 50 kilometer skøyting på programmet.

Om en eventuell neste sesong er ingenting avklart.

– Det er for tidlig å si om hva som kan skjer videre når det gjelder å gå på med en ny sesong. Men det er helt klart positivt at Petter ønsker å gå skirenn igjen, sier Kveen. (@NTB)