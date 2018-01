Petter Northug er fortsatt syk - får likevel én siste OL-sjanse

langrenn

Sykdommen som forhindret Petter Northug fra å delta på torsdagens NM-sprint på Gåsbu, skaper fortsatt trøbbel langrennsstjernen.

Norges Skiforbund har uttatt løpere til helgas verdenscuprenn i slovenske Planica, der sprint klassisk og 15 km klassisk står på programmet til herrene.

- Vi står foran en meget spennende helg med verdenscup i Plancia. Dette er siste mulighet for å kvalifisere seg til OL. Mest spenning er det selvsagt knyttet til menn sprint, hvor det fortsatt er uavklart hvem som reiser til OL.

Usikker Northug

– De fleste som allerede er uttatt til OL velger å ikke gå i Plancia. Petter Northug jr. er på laget til verdenscuprennet, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding fra Norges skiforbund.

Landslagssjefen er klar på at Northug fortsatt er preget av sykdommen som satte ham ut av spill til NM i forrige uke.

Disse er tatt ut til verdenscuprennet i Planica: Menn, sprint klassisk: Pål Golberg, Gol IL Emil Iversen, IL Varden Meråker Petter Northug, Strindheim IL Eirik Brandsdal, Kjelsås IL Kasper Stadaas, IL Heming Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF 15 km klassisk: Didrik Tønseth, Byåsen IL Emil Iversen, IL Varden Meråker Petter Northug, Strindheim IL Niklas Dyrhaug, Tydal IL Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub Mattis Stenshagen, Follebu IL Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF Kvinner, sprint klassisk: Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb Langrenn Mari Eide, Øystre Slidre IL Kathrine Harsem, IL Varden Meråker Thea Krokan Murud, Søre Ål IL Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL Heidi Weng, IL Bul 10 km klassisk: Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb Langrenn Mari Eide, Øystre Slidre IL Kathrine Harsem, IL Varden Meråker Thea Krokan Murud, Søre Ål IL Kari Øyre Slind, Oppdal IL Silje Øyre Slind, Oppdal IL Heidi Weng, IL Bul

– Trener for Petter Northug jr, Stig Rune Kveen, forteller at Petter er fortsatt ikke 100 prosent frisk etter forkjølelsen, men det er bedring. Det er usikkert om han kan delta i Planica.

– Vi håper at det løsner innen kort tid, slik at han får sjekket kroppen på trening før eventuelt avreise til Slovenia, sier Løfshus.

Syk til NM

Onsdag i forrige uke ble det klart at Petter Northug måtte stå over sprinten i Gåsbu. Det var sett på som en av 32-åringens siste muligheter til å overbevise før OL-uttaket.

Fredag ble det altså klart, ikke overraskende, at Northug heller ikke kan gå lørdagens 30 kilometer.

Nå retter han fokus mot verdenscup i slovenske Planica neste helg – hans siste sjanse til å sikre OL-plass. Northug har gått ett renn i 2018. Det endte med en 48. plass da han gikk 30 kilometer i skandinavisk cup i Piteå forrige helg.

At han endte over fem minutter bak vinner Mattis Stenshagen vekket oppsikt. Flere eksperter var bekymret for at det var siste spiker i Northugs OL-kiste.

Sykdommen føyer seg inn i rekken av ting som ikke har gått Petter Northugs vei denne sesongen.

32-åringen gikk ikke renn mellom verdenscupsprinten i Lillehammer i begynnelsen av desember og Strindheimstafetten på nyttårsaften.

I tillegg ble han vraket til Tour de Ski. Northug selv mente han burde fått gått der for å prikke inn OL-formen.

Nå gjenstår det å se om langrennsstjernen er frisk nok til å gå i Plancia kommende helg.