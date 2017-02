Pappa Iversen om sønnen: - Nå tror jeg det rakner for ham

LAHTI/OSLO: På dagens VM-sprintstafett havnet Emil Iversen i begivenhetenes sentrum. For å si det mildt.

Iversen lå i tet på vei inn på oppløpet, da han kolliderte med finnenes Iivo Niskanen.

Iversen gikk sekunder senere i mål som fjerdemann - og ble møtt med pipekonsert fra et sint finsk publikum.

– Det er utrolig kjipt at det skal ende sånn her. Men det er for dårlig, sier Iversen til NRK.

– Utrolig lei seg

Emil Iversens fall kronet en dårlig dag for faren Ole Morten. Han måtte også skuffet konstatere at svenskenes damelag, som han er trener for, ble nummer fire.

– Han er utrolig lei seg. Utrolig deppet. Nå tror jeg det rakner litt en stund. Det har det gjort før, men han kommer alltid tilbake, sier pappa Iversen til Adresseavisen.

– Blir en tung kveld

I målområdet slo en illsint Iversen knyttneven inn i reklameplakatene.

– Han tapte gullet for Norge. Det er klart han tar det tungt. Jeg så ikke det som skjedde, men jeg skjønte at det var hans feil. Men det er bare et skirenn. Jeg regner med at det går over.

Hovedpersonen selv ser for seg en tung kveld på hotellet.

– Det blir tungt i kveld. Forhåpentligvis klarer jeg å glemme det før neste sesong.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: