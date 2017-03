Østberg vraker seg selv fra tremila: - Står respekt av valget hun har tatt

Ragnhild Haga kommer inn på laget som skal gå 30 kilometer. Der går hun sammen med Marit Bjørgen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Dermed går ikke Ingvild Flugstad Østberg. Hun har vært helt i verdenstoppen gjennom hele sesongen, men ble vraket til stafetten. Nå er det hun selv som har bestemt at hun ikke skal gå lørdag.

– Ingvild skal ikke gå, og vi har hatt mange fine samtaler med henne. Hun føler hun ikke er der hun skal være. Da var ikke det å gå 30 kilometer noe hun hadde veldig tro på, sier landslagstrener Roar Hjelmeseth på pressekonferansen fredag.

– Jeg er veldig takknmelig for at Ingvild ga meg sjansen. Det står respekt av det valget hun har tatt. Jeg gleder meg veldig til å gå, sier Ragnhild Haga.

– Ingvild ble veldig skuffa over ikke å gå stafetten. Jeg synes hun er en kjempegod skiløper, som står for mange gode verdier. Jeg hadde ikke sett for meg at hun skulle komme fram til den avgjørelsen, for jeg vet hun elsker å gå skirenn. Hun tenker på lagvenninne sine. Det står respekt av avgjørelsen, og er veldig glad for sjansen, sier Haga på pressekonferansen.

Hun har sittet og sett på rennene så langt i VM, alle med norsk suksess. Derfor er det en gira Haga som setter ut fra start lørdag.

– Jeg tror jeg kommer til å være blant de mest motiverte på start. Jeg er veldig klar for å gå. Jeg håper å være godt innenfor topp ti, la hun til.

