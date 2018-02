Nytt skøytedrama: Lorentzen fire hundredeler fra sitt andre OL-gull

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO: Lorentzen, som mandag tok gull på 500 meter, sto for nok en bragd på fredagens 1000 meter. Han tok sølv, kun slått av nederlandske Kjeld Nuis, som slo nordmannen med fire hundredeler.

Lorentzen gikk i 16. par, og suste inn til 1.07,99. Dermed stilnet han publikum som nettopp hadde jublet for hjemmehåpet Kim Tae-Yun.

Moren trodde det skulle bli gull

Det så lovende ut for nordmannen, men der han vant med minst mulig margin på 500 meteren, måtte han se seg slått etter drama denne gangen.

– Det var så jevnt at det var helt fantastisk. Fire hundredeler er absolutt ingenting. Jeg trodde kanskje det skulle gå, sier Liv Holmefjord, mor til Håvard Lorentzen til Bergens Tidende.

Nuis gikk inn på tiden 1.07,95 i siste par, selv om han på et tidspunkt på den siste runden lå bak nordmannen. Bronsemedaljen gikk til Kim Tae-yun fra Sør-Korea.

OL-eventyr

OL har vært eventyrlige for de norske skøyteløperne. Mandag ble det gull for Lorentzen på 500 meter. Onsdag ble det laggull for Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko, Simen Spieler Nilsen og Sindre Henriksen.

Fredag fulgte altså Håvard Lorentzen opp med sølv på 1000 meter.

