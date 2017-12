Dette imponerer Bjørn Dæhlie ved Klæbo: – Har aldri sett det før

langrenn

Seks verdenscuprenn - seks seire.

Johannes Høsflot Klæbo (21) er stadig utilnærmelig i langrennseliten. Lørdag vant han sprinten i Davos.

Klæbo sprengte finalefeltet med et forrykende tempo. Deretter satte han spikeren i kisten ved å rykke fra italienske Federico Pellegrino i den siste bakken.

– Det er en utrolig følelse. Jeg følte meg litt sliten i prologen. Etter det følte jeg meg ganske bra. Det er kult å vinne igjen, sier Klæbo i et intervju vist på TV 2.

Fikk du med deg dette?

Dæhlie-ros

Klæbo får nå ros fra norske langrennslegender.

– For en maktdemonstrasjon! utbrøt TV 2-ekspert Oddbjørn Hjelmeset sa seieren var et faktum.

Åtte ganger olympisk mester Bjørn Dæhlie er også full av lovord.

– Han har en fart og en teknikk som jeg aldri har sett før, sier Dæhlie til NRK.

– Det verste er at han er like god på distanse, da fellesstart, og sprint. Han er en unik gutt, fortsetter skihelten.

Klappet for Klæbo

Dæhlie og Hjelmeset er ikke alene om å være imponerte.

Klæbo var så suveren at han rakk å klappe litt for publikum da han krysset målstreken. Samtidig, mens han var på vei mot mål, klappet Pellegrino for Klæbos prestasjon.

Det er en sjelden reaksjon fra en konkurrent. Pellegrino har flere ganger uttrykt sin beundring for Klæbos talent.

– Det er så rått at det går an å gå så fort på ski, sier Hjelmeset.

Klæbo tok langrennsverden med storm forrige sesong. Men det er i år han virkelig har begynt å dominere.

Sprinten,15-kilometeren og jaktstarten i Kuusamo, sprinten og fellestarten med skibytte i Lillehammer, og nå Davos-sprinten. I tur og orden har Klæbo vunnet alt som er denne sesongen.

Den statistikken blir brutt søndag. 21-åringen stiller ikke til start på 15-kilometeren i fri teknikk.

Eneste nordmann i finalen

20 år gamle Aleksandr Bolsjunov ble nummer tre lørdag. Ristomatti Hakola (Finland), Richard Jouve (Frankrike) og Gleb Retivykh (Russland) fulgte på de neste plassene.

Klæbo var eneste nordmann i finalen. Emil Iversen og Håvard Solås Taugbøl røk ut i semifinalen.