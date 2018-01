Weng isolerer seg fra kjæresten etter Tour-seieren

langrenn

VAL DI FIEMME/OSLO: Heidi Weng var som ventet suveren opp monsterbakken som avgjør Tour de ski.

Dermed tok hun sin andre strake sammenlagtseier, foran Ingvild Flugstad Østberg.

Nå er neste mål å bryte en ny barrière ved å vinne sitt første individuelle mesterskapsgull.

– Det hadde vært moro. Jeg har merket de siste dagene at jeg får litt mer troen på meg selv. Jeg er kanskje litt sånn at jeg tror alle andre er bedre, sier Weng.

Planen for de neste fire ukene er lagt.

– Jeg håper bare jeg holder meg frisk, det er det viktigste, sier tourvinneren.

Kan ikke treffes

Helsemessig er det en utfordring at kjæresten, Kjetil Nygård er blitt syk.

Han hadde reist til Italia som heiagjeng sammen med Wengs foreldre.

– Det er fem uker siden jeg har sett ham, så jeg hadde gledet meg til å komme hjem. Det er typisk at han blir syk når vi endelig kan møtes. Jeg må vel holde meg unna ham og holde meg frisk, innser Weng.

Hun og Østberg gikk sammen til den avsluttende bakken, men da det bratte partiet kom brukte hun ikke lang tid på å parkere lagvenninnen.

– Jeg følte at jeg måtte prøve. Jeg kjente at jeg fikk en liten luke, da var det bare å holde den oppe. Det er ekstra gøy at mamma og pappa er her. Jeg føler at jeg får ekstra motivasjon hver gang de er her, sier Weng.

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, 6. og siste etappe i Tour de Ski: Kvinner, 9 km: 1) Heidi Weng, Norge 32.11,5, 2) Teresa Stadlober, Østerrike 0.41,3, 3) Jessica Diggins, USA 0.41,9, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.50,3, 5) Elizabeth Stephen, USA 1.22,6, 6) Nathalie Von Siebenthal, Sveits 1.23,5, 7) Krista Parmakoski, Finland 1.26,0, 8) Kerttu Niskanen, Finland 1.29,6, 9) Stefanie Böhler, Tyskland 1.34,5, 10) Anastasia Sedova, Russland 1.36,3. Øvrige norske (topp 30): 23) Anne Kjersti Kalvå 3.24,1. Tour de Ski (6 av 6 etapper): 1) Weng 2.20.56,5, 2) Østberg 0.48,5, 3) Diggins 2.32,2, 4) Parmakoski 2.57,7, 5) Stadlober 3.09,4, 6) Niskanen 4.17,0, 7) Sedova 4.49,6, 8) Von Siebenthal 4.56,1, 9) Sadie Bjornsen, USA 6.15,0, 10) Böhler 6.41,1. Øvrige norske: 22) Kalvå 10.32,4. Menn, 9 km: 1) Martin Johnsrud Sundby, Norge 28.36,4, 2) Maurice Manificat, Frankrike 0.12,8, 3) Denis Spitsov, Russland 0.14,3 4) Dario Cologna, Sveits 0.15,7, 5) Hans Christer Holund, Norge 0.20,6, 6) Alex Harvey, Canada 0.23,6, 7) Didrik Tønseth, Norge 0.26,9, 8) Jean Marc Gaillard, Frankrike 0.32,4, 9) Lucas Bögl, Tyskland 0.40,8, 10) Alexej Vitsenko, Russland 0.41,5. Øvrige norske (topp 30): 16) Niklas Dyrhaug 1.08,9. Tour de Ski (6 av 6 etapper): 1) Cologna 2.49.29,8, 2) Sundby 1.26,5, 3) Harvey 1.30,6, 4) Alexej Poltoranin, Kasakhstan 1.41,7, 5) Holund 2.17,8, 6) Alexander Bolsjunov, Russland 3.09,7, 7) Gaillard 3.16,7, 8) Daniel Rickardsson, Sverige 3.20,8, 9) Aleksej Tsjervotkin, Russland 3.33,5, 10) Andrej Larkov, Russland 3.38,8. Øvrige norske: 12) Dyrhaug 4.46,3, 14) Emil Iversen 5.15,7, 17) Tønseth 5.35,0, (©NTB)

Suveren i bakkene

Weng knappet inn Ingvild Flugstad Østbergs forsprang på lørdagens 19 kilometer. Søndag satte hun inn nådestøtet.

Da hardkjøret begynte i monsterbakken i Val di Fiemme, takket Weng for følget og rykket ifra.

– Hun går så godt teknisk. Jeg tror ikke jeg har sett noen fly så godt opp her før, var dommen fra NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Flugstad Østberg klarte ikke å motstå rykket.

Hun gikk inn til annenplass i sammendraget, 48,5 sekunder bak vinneren. Tredjeplassen gikk til amerikanske Jessica Diggins.

Hun gikk i mål over tre minutter bak Weng.

Fornøyd Østberg

Østberg sier at hun er veldig fornøyd med at hun klarte å bli nummer to. Lørdagen ble tung for henne, da hun mistet nesten hele forspranget hun hadde opparbeidet seg til Weng i sammendraget.

Hun svarte «både ja og nei» på spørsmål om hun hadde funnet ut grunnen til fiaskoen lørdag, men ville ikke utdype om det var ski eller kropp som hadde sviktet.

– Det var kjipt at dagen ble sånn, spesielt med tanke på at det var som det var i sammendraget. Det hadde iallfall blitt litt mer spennende mot slutten, i stedet for at det ble avgjort i bunnen av bakken, sier Østberg.