Northugs spesielle plan gir grunn til nytt håp

langrenn

Det er nesten ett år siden Petter Northug gikk først over mål i et skirenn. Enda lenger er det siden han vant en konkurranse av betydning.

Flyktningerennet fra Lierne til Gäddede er ikke noe hvilket som helst turrenn. Det er et av de mest prestisjefylte i vår landsdel, og det er et skirenn Northug gjerne vil vinne. Han har gjort det tre ganger tidligere.

Selv om eliteserien i fotball er i gang og skisesongen definitivt er på hell, sørget Northugs seier palmesøndag for store overskrifter på nettavisene både i Norge og Sverige. Det fører til ny optimisme hos de mange av hans tilhengere som håper at karrieren hans ikke er på hell.

Spørsmålet som nå dukker opp er hva dette egentlig betyr for noe.

Isolert sett er det både bra og hyggelig å se Northug toppe seierspallen igjen. Selv om verken Fredrik Riseth eller Didrik Tønseth neppe toppet formen til dette skirennet, skal du være godt trent for å henge med de to. Det klarte Northug. Han klarte til og med å slå dem på slutten. Og så kan man diskutere frem og tilbake hvor stor betydning skivalget hadde.

Det som gir meg størst grunn til optimisme er historien bak. Forrige helg gikk Northug Birkebeinerrennet og fikk rundjuling. Northug røper sjelden sine planer, men slik jeg forstår det var tanken å bruke Birken som en ren oppladning til Flyktningerennet. Northug ønsket å være først i mål i Gäddede palmesøndag, men skjønte at han ikke ville klare det uten ei skikkelig stakeøkt på forhånd. Til det har vinterens treningsgrunnlag vært for skralt.

Det skal ha vært årsaken til at han meldte seg på Birkebeinerrennet i siste liten, fullførte, og ble slått med 24 minutter. Det var få lyspunkter å lese fra det løpet, men Northug skal altså ha hatt en plan.

Med tre timer tøff staking forrige helg klarte han å henge med på de drøye fire milene i Flyktningerennet. I god, gammel stil vant han spurten.

Med den historien som bakteppe ligner Northug på den skistjernen vi ble vant til å kjenne fra gjennombruddet i 2006 og frem til Falun-VM i 2015. Taktikeren som tør å gå sin egen vei, som legger en plan som han følger til punkt og prikke, og som stort sett lykkes med det han setter seg som mål.

Det er en god stund siden vi har sett akkurat det fra den kanten.

Selv om han skjønte at han ville bli knust, og selv om han risikerte å bli slaktet i pressen, valgte han å gå Birkebeinerrennet. Målet var å vinne Flyktningerennet.

Med en sesong stappfull av nedturer, fremstår det Northug gjorde palmesøndag som årets største lyspunkt, og kanskje var det også vendepunktet. Selve resultatet skal vi ikke legge for stor vekt på, men måten 32-åringen ladet opp på gir grunn til å håpe på at Northug-eventyret ikke er over likevel.

Planen er at han skal fortsette å gå turrenn utover våren. Parallelt med det vil spekulasjonene og diskusjonene om hans fremtid eskalere. Så langt er det meste uvisst, men slik jeg ser det er sjansen større nå enn før helga for at Northug tar et år til.

Selv en så rutinert og selvsikker utøver som Northug er avhengig av å få noen positive svar av og til.

Det fikk han i helga, og det har alle som er glad i langrenn god grunn til å glede seg over.