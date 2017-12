Northug slått ut av prologen på Lillehammer

langrenn

LILLEHAMMER/TRONDHEIM: Petter Northug klarte ikke å gå videre fra prologen i lørdagens verdenscupsprint på Lillehammer.

Northug gikk ikke på sitt beste og lå langt bak prologvinner Johannes Høsflot Klæbo midtveis. 31-åringen gikk i mål som nummer 29. Da franske Maurice Manificat like etter gikk i mål, var Northug på 30. og sisteplass av de som går videre til utslagsrundene.

Da Steinkjer-løper Pål Trøan Aune gikk i mål til åttendeplass var Northug utslått av dagens øvelse. Han ble til slutt nummer 32 på prologen.

– Petter leverte dessverre ikke godt nok. Nå er det umulig å få noen klare svar på hvor han står, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Misfornøyd Northug

Landslagssjef Vidar Løfshus ville ikke bruke mye krefter på Northugs prestasjon.

– Det var et viktig skirenn, men det var ikke godt nok i dag. Det var 12 andre sprintere som gikk fort, så nå må vi konsentrere oss om dem, sier Løfshus til Adresseavisen.

Dersom Northug ikke presterer i helgas to distanser på Lillehammer, kan OL-deltagelsen henge i en tynn tråd. Northug risikerer å bli vraket på nytt fra de kommende verdenscuphelgene, slik han ble til åpningen i Kuusamo.

– Folk har gått dårligere prologer før, men det blir ny dag og nye muligheter i morgen, sier Løfshus.

Søndag går herrene 30 km på Lillehammer. Der skal etter planen Northug stille.

– Er du sikker på at Petter går i morgen?

– Det er det han har sagt, så det er det vi tar utgangspunkt i, sier Løfshus til Adresseavisen.

Etter prologen gikk Petter Northug rett forbi pressekorpset uten å si noe. Deretter gikk han ut i løypene for å gå seg ned.

– Det er Petter i et nøtteskall det. Han er vel sikkert misfornøyd med det han viste, konstaterer landslagssjefen.

– Samme som forrige helg.

Samtidig som Petter Northug er ute, er lillebror Even videre til kvartfinalen.

– Hva sier det om Northugs formutvikling kontra forrige helg?

– Det er vel litt det samme. Han var ganske langt bak Even da, og det er kanskje samme avstand i dag, konstaterer Løfshus.

Også under sprinten i norgescupen på Gålå forrige helg ble det tidlig exit på Northug.

– Det var vel på håret for ham i dag. Det var et bra startfelt og han har en tendens til å være litt seig i prologene. I dag gikk det imot ham, sier Even Northug til Adresseavisen.

– Det er nok litt surt for ham med det første, så han må nok tenke seg om, men det kommer jo flere muligheter.

– Tror du han går i morgen?

– Det må bli opp til ham, jeg vet ikke om han er tung eller hva det er for noe. Det må han ha et svar på først, sier Even Northug.

Overlegen Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo vant prologen på overlegent vis. Klæbo var for eksempel 13,42 sekunder foran Northug, men også sterke 4,31 sekunder foran annenmann Aleksandr Bolsjunov fra Russland.

– Ellevilt av Klæbo, sa Fredrik Aukland.

12 nordmenn avanserte til kvartfinalene. Høsflot Klæbo, Pål Golberg (nummer tre), Fredrik Riseth (nummer seks), Pål Trøan Aune (åtte), Erik Valnes (ti), Sondre Turvoll Fossli (13), Eirik Brandsdal (14), Even Northug (16), Emil Iversen (18), Håvard Solås Taugbøl (25), Kasper Stadaas (28) og Sindre Bjørnestad Skar (29) gikk alle videre.

Bjørgen og Falla videre

Blant kvinnene avanserte alle de største norske vinnerhåpene. Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla var blant dem som gikk videre.

Amerikanske Sadie Bjornsen vant prologen like foran Krista Pärmäkoski fra Finland og Maiken Caspersen Falla. Kathrine Harsem gikk inn til tiende beste tid, Mari Eide ble nummer elleve, Thea Krokan Murud nummer 13, Heidi Weng nummer 15 og Anna Svendsen nummer 19.

Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen tok seg videre på henholdsvis 20.- og 21.-plass, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen avanserte med et nødskrik. Hun ble til slutt nummer 29 i prologen.

Kvartfinalene starter klokken 11.15.