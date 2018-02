Northug hyller Klæbo etter OL-gullet

langrenn

– Grattis Johannes med velfortjent OL-gull! Du er overlegen, skriver Petter Northug på Facebook-siden sin etter at Johannes Høsflot Klæbo fosset inn til en overlegen seier i sprintfinalen.

Han ble tidenes yngste OL-vinner i langrenn på herresiden. Han slo dermed Gunde Svan, som i 1984 tok OL-gull som 22-åring.

Olympisk gull for faen!🏅🏅 A post shared by Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk) on Feb 13, 2018 at 5:13am PST

– Utrolig artig

Også Johan Kjølstad, som selv tok selv sølv på sprinten i VM i Liberec i 2009, skryter også av Klæbo. Klæbo var soleklar favoritt før løpet.

– Det er utrolig artig at han skulle klare det og at han innfridde. Det har vært et voldsomt press. Han har vært suveren i hele vinter, og det er ingen som har vært i nærheten av ham. Han har egenskaper som ingen andre har. Så lenge hodet er på plass og skiene er ok, så er han suveren. Det er rått å bli olympisk mester som 21-åring. Det står respekt av det, sier Kjølstad, som mener Klæbo er skapt for sprint.

– Han har fått sprinten inn i beina fra han var liten, han er skapt for sprint. Men det kommer ikke av seg selv, og det er mye som skal stemme, fortsetter han.

– Leverte til 20 i stil

Frode Estil så finalen fra personalrommet på Meråker videregående skole.

– Det var fantastisk bra, det er ikke noe annet å si. Det er veldig sterkt å stå imot presset. Alle de tøffeste konkurrentene forsøkte å legge ekstra press på skuldrene hans. Så leverte han til 20 i stil hele veien. Det er bare å ta av seg hatten. Det var stor stemning og stor jubel på personalrommet. Det er ikke en veldig effektiv skoledag, sier Estil.

Han tror Klæbo kommer til å stå øverst på pallen i årene fremover.

– Han er bare guttungen, og har helt sikkert ti gode år foran seg. Men det er vanskelig å spå fremtiden, sier Estil.