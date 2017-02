Northug gir fra seg VM-plassen - går kun to distanser i Lahti

LAHTI/OSLO: Petter Northug vant hele fire VM-gull i Falun for to år siden, men foran årets mesterskap i Lahti, har storformen uteblitt. Derfor har Petter Northug nå valgt å gi sin VM-plass til Hans Christer Holund.

– Da er situasjonen sånn like før VM i Lahti at jeg går ut som 13 mann og Hans Christer Holund går inn som 12 mann. Jeg føler selv at dette er helt riktig, sier Petter Northug i en pressemelding.

Hans Christer Holund gikk en imponerende 15 kilometer i estiske Otepää i VM-generalprøven, da han tok en tredjeplass.

Går sprint og femmil

– Hans Christer gjorde et veldig bra løp i Otepää i helga, og har vist bra form, så han kan være en reservejoker i dette mesterskapet på distanseløpene. For min del er jeg pr dags dato kun aktuell for sprinten og femmilen. Jeg har to løp å sikte meg inn på, så blir det spennende å se, hvis Hans Christer får sjansen, hva han kan utrette, fortsetter Northug.

Northug er allerede forhåndskvalifisert for sprinten og femmilen, da han tok gull på de to distansene i forrige mesterskap.

Landslagstrener Tor Arne Hetland mener Northug viser seg som en stor sportsmann ved å gjøre det valget.

– Petter har teft for de riktige valgene i et mesterskap. Han viser hvilken stor sportsmann han er ved å lansere seg selv som reserve - og ikke løper nummer 12 - i troppen, sier Hetland.

Langrennssjef Vidar Løfshus roser også Northug for den avgjørelsen.

– Petter viser storsinn med en slik avgjørelse, og jeg er ikke overrasket. Vi har hatt en dialog rundt dette helt siden NM, sier Løfshus til NTB.

Northug kommer likevel til å gå for gull i sprint. Han kan også steppe inn dersom det bryter ut sykdom i troppen.

Lover å være klar

Holund selv forteller at han fikk beskjed om at han skal til Lahti søndag kveld. Han kom hjem til Nittedal mandag, etter pallplassering i verdenscupen i Otepää.

Tredjeplassen på 15 km viser at han er i form.

– Selv om jeg kommer til Finland neste uke, er veien til Lahti fortsatt lang, sier nittedølen til Aftenposten.

– I praksis betyr ikke dette uttaket så mye. Jeg er fortsatt reserve på femmila. Noen må bli syke for at jeg skal få gå, fortsetter Holund.

De som er nærmest VM-start er Martin Johnsrud Sundby, Anders Gløersen Sjur Røthe og Didrik Tønseth.

– Hvis jeg får muligheten er jeg klar, fortsetter utøveren som er blitt veldig motivert av en god sesong.

– Etter det sterke løpet i Estland er du kanskje aktuell for mer?

– Hadde det løpet gått for noen uker siden, hadde jeg blitt tatt ut. Hvis løpet i går hadde vært VM, hadde jeg vært på pallen, ler Holund.

– Det forteller bare hvor vanskelig det er å ta ut et norsk lag.

Aftenposten har prøvd å komme i kontakt med Petter Northugs trener, Stig Rune Kveen, foreløpig uten hell.