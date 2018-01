Forvirring rundt Northug: – Vi må høre hva Løfshus mener med det utspillet

langrenn

Onsdag morgen meldte Adresseavisen at Petter Northug fortsatt er syk, og at han dermed går glipp av verdenscupen i Planica kommende helg.

Nå bekrefter Norges Skiforbund opplysningene i en pressemelding.

Dermed er OL-drømmen etter alle solemerker knust. Landslagssjef Vidar Løfshus vil imidlertid ikke lukke døren helt.

– Vi har fortløpende kontakt med Petter. Sannsynligheten for OL er lav, men døren er ikke helt lukket. Det er fortsatt en åpning for at vi skjønnsmessig kan vurdere Petter inn, sier Løfshus i pressemeldingen.

Antyder at løpet er kjørt

Det virker som det er noe forvirring rundt hva Planica-forfallet har å si for Northugs OL-håp. Northugs trener Stig Rune Kveen sier nemlig at teamet rundt skistjernen nå «er innforstått med at OL ryker».

Allerede før pressemeldingen var det imidlertid spekulasjoner om hvorvidt Northug kan få den 12. og siste plassen i OL-troppen - til tross for at han knapt har gått skirenn denne sesongen. Vidar Løfshus’ uttalelser vil utvilsomt gi ny giv til de spekulasjonene.

– Det er et utspill fra Vidar nå. Vi har ikke diskutert det med Vidar, sier Stig Rune Kveen til Aftenposten.

– Umiddelbart tror jeg det er lite aktuelt. Vi må eventuelt høre hva de mener med det utspillet. Vi prater ofte med Vidar. Jeg tipper det som skjer er at vi prater med ham.

– Så teamet rundt Northug har ikke gitt opp OL?

– Som sagt, siden Petter fortsatt ikke er frisk, er vi innforstått med at OL også ryker. Vi må være ærlige og si det.

Om sykdomssituasjonen sier Kveen at «det sitter i brystet» og at Northug hoster fortsatt.

Ett verdenscuprenn

Northug har hatt en svært rufsete sesong i skisporet. Han skal ha vært langt nede etter at han ble vraket til Tour de Ski.

– Han ønsket å gå Tour de Ski. Den runden gikk innpå ham. Da fikk motivasjonen seg en prøvelse, sier Kveen.

Han understreker imidlertid at motivasjonen ikke har vært et problem resten av sesongen.

Northugs eneste verdenscuprenn denne sesongen er sprinten på Lillehammer i desember. Der ble han nummer 32 – og dermed slått ut – i prologen.

Northugs siste skirenn er tremila i Piteå i Skandinavisk Cup 7. januar. Der ble han nummer 48. Det rennet skulle fungere som oppkjøring før NM på Gåsbu. Men like før NM-helgen kom beskjeden om at Northug er blitt syk. Og skistjernen har altså fortsatt ikke blitt frisk.

På de to distansene i Planica, klassisk sprint og 10 kilometer klassisk, erstatter Fredrik Riseth og Johan Hoel Northug, opplyser skiforbundet.

Dermed kan en Northugs sesong, som startet med gode rapporter fra høsttreningen, munne ut i en fadese. Petter Northugs tredje vinter-OL henger nå i en syltynn tråd.

Fra før av har Northug seks medaljer fra OL. Han har tatt to gull, begge i Vancouver i 2010.