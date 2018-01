Northug er påmeldt til rennet han ikke vil gå

langrenn

OBERSTDORF: Hva som skjer med Petter Northug, har vært den aller største snakkisen under årets Tour de Ski, til tross for at trønderen ikke er med i konkurransen.

Landslagsledelsen ønsket at Northug skulle gå i helgens skandinaviske cup i svenske Piteå, men hovedpersonen selv var lunken til å delta.

NTB skriver at Northug i dag er påmeldt til alle øvelsene både der og i NM, men det er likevel langtfra sikkert at skikongen faktisk stiller til start i Sverige.

– Det er høyst usikkert om han går i Piteå. Strindheim har rutinemessig meldt ham på før fristen gikk ut, skriver Northug-trener Stig Rune Kveen i en SMS til Aftenposten.

Mot svensk skuffelse

Tidligere på dagen førte påmeldingen til jubel i Sverige.

Den svenske avisen Expressen tolket nyheten dithen at Northug stiller.

– Jeg har akkurat, for ti minutter siden, fått en påmelding. Det kom via mail, sier leder for arrangementet Jenny Axelsson til avisen.

Hun sier det blir «kjempegøy» å få Northug til Piteå. Men skal vi tro Kveen, kommer altså Northug med all sannsynlighet ikke til å dukke opp.

Får to OL-sjanser

På sprinten i Piteå ville han fått konkurranse av svenskene Emil Jönsson og Teodor Peterson, samt norske utfordrere som Håvard Solås Taugbøl, Sondre Turvoll Fossli og Emil Brandsdal.

Trioen håper også å kvalifisere seg til OL i Sør-Korea neste måned.

Rennet i den skandinaviske cupen er av landslagsledelsen satt som uttagningsrenn til OL.

Det samme er norgesmesterskapet og verdenscuprennene i Planica.

Det ser altså ut til at Northug holder på planen om å slå seg inn på OL-laget i de to sistnevnte konkurransehelgene.