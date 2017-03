Northug dropper NM-femmila – stiller til start i Flyktningerennet

– Det er nå klart at Petter Northug går Flyktningerennet, melder Karl Audun Fagerli fra rennarrangøren.

Torsdag denne uken er langrennskongen meldt til NM del 2 på Gålå. Der skal han gå teamsprinten for Strindheim, på tross av Northug selv til NRK spøkte med at han etter all sannsynlighet blir saftblander og stavpost under løpet. Søndagens femmil dropper Northug etter all sannsynlighet til fordel for Flyktningerennet mellom Lierne og Gäddede.

– Vi er veldig fornøyde med at Petter har oss så høyt oppe på listen at det forhåpentligvis overgår NM, sier Fagerli.

Vant sist i 2010

Northugene er godt kjent i traseen over grensa. Petter vant juniorklassen så langt tilbake som i 2004, mens broder Tomas vant blant juniorene i 2009. Storebror har to seiere i seniorklassen – i 2008 og 2010.

– Mora May har gått i mange år, og Petter har mer eller mindre vokst opp her via juniorklassene. Alle guttene har vært med – det virker å være en slags familietradisjon. Det er vi selvsagt lykkelige for. Petter er en viktig kar for oss, både for publikum og for å gi rennet økt publisitet, sier Fagerli.

God seiersmulighet

I 2017-utgaven bør Northug ha en brukbar mulighet for seier, på tross av alle problemene denne sesongen. Konkurransen trenger nemlig ikke å bli den skarpeste.

– Det er mange løpere som er i tenkeboksen. Langløperne går Reistadløpet i Troms dagen før, mens det nok er press på de beste norske om å gå femmila i NM, sier Fagerli – som melder om gode forhold.

– Langløypa har vi kontroll på. Det er nok snø. Med forbehold om at det ikke skal regne mye, skal rennet gå under veldig gode forhold, sier han.

Taus Northug vant Storlirennet

Northug reiser uansett til Lierne med en fersk turrennseier i beltet. På Emil Iversens hjemmebane knuste Northug både hjemmehåpet og Didrik Tønseth i spurten, og sikret søndag seieren i Storlirennet. Etterpå stakk han til skogs sammen med trener Stig Rune Kveen uten å snakke med noen fra pressen. Men trener Kveen opplyser til VG at Northug vil være på plass under premieseremonien ved Meråker videregående skole litt senere i ettermiddag.