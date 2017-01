Dette sier Northug om den omstridte vrakingen

FALUN: Etter at han reiste hjem fra verdenscupen på Lillehammer tidlig i desember har ikke Petter Northug pratet med pressen. Bortsett fra noen intervjuer med sin egen TV-kanal har han vært taus.

I dag stilte han opp foran et stort mediekorps utenfor Scandic-hotellet rett ved skistadion i Falun.

Selv om han har vært ordknapp, har det ikke vært stille rundt mannen som vant fire gull under VM i nettopp Falun for to år siden.

Det har vært spekulasjoner både om formen hans, om han vil være i stand til å kjempe om gull i Lahti om en måneds tid, samt om han ville få gå denne helgas konkurranser i Falun.

– Det har vært fine uker. Det har vært rolig i den første perioden av de åtte ukene, og så har jeg trent i de siste tre ukene, sier Northug til en stor forsamling av norsk og svensk presse.

Spent på formen

Han er spent på sin egen form.

– Nå har jeg vært i høyden i ti dager og så har jeg vært nede i litt over en uke. Forhåpentligvis er jeg i god nok form til å stille til start her i morgen.

Strindheim-løperen gleder seg til å konkurrere i løypene hvor han ble VM-konge for to år siden.

– Det er alltid artig å være tilbake i Falun. For min del er det en minnerik arena der jeg tok min første verdenscupseier og gjorde et bra mesterskap i 2015. Det blir spennende å komme tilbake.

Northug reagerte ifølge sin trener sterkt da han ble vraket til begge helgas distanser. På grunn av et forfall fra Didrik Tønseth ble han kalt inn til reserve og får gå søndagens tremil. Han ville imidlertid helst gå sprinten i dag.

– Ikke turbulent

– Petter er forbannet. Han mener at han skulle ha fått mulighet til å komme tilbake til verdenscupsirkuset og få de gjennomkjøringene han trenger for å gjøre en optimal jobb før VM, sa hans trener Stig Rune Kveen til Adresseavisen etter uttaket.

I dag snakket Northug om vrakingen.

– Jeg må respektere det. Det er andre som har gått fort i år og kvotene er kuttet, sier han og toner ned konfliktnivået.

– Jeg har ikke hatt en så turbulent uke, men man følger jo med og får med seg deler av det som skjer.

Må vise form i NM

Etter helgas verdenscup er det NM på Lygna. Northug er nødt til å overbevise på skiathlon neste lørdag for å kunne gå seg inn på flere distanser enn dem han er direktekvalifisert for i Lahti.

– Jeg må vise at jeg er i form. I løpet av NM-uka må jeg vise at jeg kan være med å kjempe i toppen på tremila. Det blir viktig for å vise at man behersker den distansen også i VM.

Målet er fortsatt å kjempe om et individuelt gull i VM. Han er direktekvalifisert på sprint og femmil.

I Northugs fravær har andre norske løpere meldt seg på i kampen om å få gå sisteetappen på det norske stafettlaget. Finn Hågen Krogh ligger per i dag best an. Northug har vært fast ankermann for det norske laget helt siden VM i Sapporo i 2007.

Fulgte håndballkampen

– Han (Krogh) har lært leksa, og han som gikk for Sverige har tydeligvis ikke lært noe fra sist han gikk ankeretappe. Det er godt å se at Krogh gjør akkurat som jeg ville ha gjort.

31-åringen har slitt tungt hele sesongen. Overtrening i forbindelse med det siste høydeoppholdet før sesongestart skal være årsaken. På grunn av problemene måtte han stå over Tour de Ski for første gang i karrieren.

– Det var artig å se Tour de Ski, selv om man helst vil være i action selv, sier Northug, som fortalte at han så den høydramatiske semifinalen i håndball-VM på Ipad på veien fra Arlanda til Falun fredag kveld.

– Det var brutalt det. Bildet tatt ut da det var igjen ett minutt. Det var over all forventning. Det blir spennende på søndag.