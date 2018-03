Northug ble parkert i Birken-debuten - slått med 24 minutter av vinner Nygaard

langrenn

FALUN/TRONDHEIM: Med over 20 minusgrader i enkelte deler av løypen, var Andreas Nygaard sterkest i lørdagens Birkebeinerrenn.

27-åringen, som også vant Vasaloppet tidligere i år, spurtslo Tord Asle Gjerdalen etter 54 kilometer mellom Rena og Lillehammer. De to gikk alene sammen i tet en lang periode mot slutten av løpet. Nygaards vinnertid ble 2.33.13. Anders Aukland ble nummer tre.

Justyna Kowalczyk var sterkest i kvinneklassen, som hun også var i fjor. Den polske løperen knuste konkurrentene og kom i mål på 3.06.10.

Resultater Birken Birkebeinerrennet i langrenn, 54 km Rena-Lillehammer lørdag, Ski Classics (9 av 11 renn): Menn: 1) Andreas Nygaard, Norge 2.33.13,6, 2) Tord Asle Gjerdalen, Norge 0.02,8 min, bak, 3) Anders Aukland, Norge 2.01,7, 4) Jermil Vokujev, Russland 2.16,4, 5) Øyvind Moen Fjeld, Norge 2.25,4, 6) Johan Hoel, Norge 6.07,3, 7) Ilja Tsjernousov, Russland 7.28,3, 8) Morten Eide Pedersen, Norge 7.49,1, 9) Oskar Kardin, Sverige 7.43,5, 10) Gaute Kvåle, Norge 8.02,5. Kvinner: 1) Justyna Kowalczyk, Polen 3.06.10,7, 2) Katerina Smutna, Tsjekkia 3.04,9, 3) Astrid Øyre Slind, Norge 3.54,7, 4) Britta Johansson Norgren, Sverige 13.21,9, 5) Emilie Fleten, Norge 13.24,5, 6) Maria Gräfnings, Sverige 13.40,5, 7) Lina Korsgren, Sverige 14.23,6, 8) Magni Smedås, Norge 14.33,4, 9) Marit Engseth, Norge 14.48,4, 10) Britt Ingunn Moian Nydal 15.14,2.

Northug langt bak

Mye av oppmerksomheten før start var det Petter Northug som pådro seg. Arrangøren var på forhånd meget fornøyd med å få 32-åringen fra Mosvik til start.

Det var første gang Northug gikk Birken, men han klarte ikke å henge med de beste. Etter drøyt halvgått løp var Northug elleve minutter bak teten. Han gikk i mål som nummer 97, slått med vel 24 minutter av vinneren Nygaard.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er ikke imponert over Northugs prestasjon.

– Det er ikke noe å skryte av. Det er tydelig at Petter har langt igjen til det nivået som kreves for å gå verdenscup. Spørsmålet er hvor mye han har lagt i den prestasjonen han leverte når han skjønte at han ikke klarte å henge med i teten, sier Aukland til Adresseavisen.

Sist helg klarte ikke Northug å kjempe om seieren i langløpet Engadin Skimarathon, men Aukland synes det er bra at Northug stiller opp og går skirenn etter det som har vært en meget svak sesong for hans del.

– Det er vanskelig å si om Petter har lagt alt inn i det når han er så langt bak, men det at han i det hele tatt vil gå skirenn, at han drar til Engadin og at han planlegger å gå deler av NM del 2, er positiv.

– Det har vært stor usikkerhet rundt om han vil fortsette som skiløper. Jeg håper han gjør det, sier Aukland.

– Hvordan kan Northug komme seg tilbake til den formen som kreves?

– Da må han trene, og han vet hva han må trene. Jobben må gjøres, og han må være motivert for å gjennomføre den jobben som skal til, konkluderer Aukland.

– Kanskje min beste dag

Vinneren Nygaard er forøvrig lagkamerat med Tord Asle Gjerdalen i Team Santander. Det ble en stor dag for langløpslaget som fikk fire mann blant topp fem i årets Birken.

– Det var litt surrealistisk, egentlig. Jeg lurte på om jeg hadde glemt å fylle sekken med lodd eller noe. Det er kanskje min beste dag som skiløper, sa den Tromsø-bosatte skiløperen fra Talvik til NRK like etter målgang.

– Jeg prøvde et par ganger, men han (Nygaard) er bare helt konge. Jeg hadde veldig gode ski i dag, det er moro for oss, sa Gjerdalen til NRK.

Årets Birkebeinerrenn startet i svært kaldt vær på Rena, og det ble en tøff dag på jobben for langløperne som gikk under blå himmel fra start til mål.

Andre kjente navn som John Arne Riise, Martine Ek Hagen, Frank Løke, Jon Almaas, Bjørn Dæhlie og Arve Tellefsen deltok også i årets Birkebeinerrenn.