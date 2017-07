Northug ble nummer 43 – skylder på sin nye treningskompis

SANDNES: Først da vinnende Martin Johnsrud Sundby hadde gjort seiersintervju med NRK, Aftenposten, VG og Stavanger Aftenblad, samt hatt noen ord med landslagstrener Tor Arne Hetland, kom Petter Northug til mål på langløpet fra Ålgård til Sandnes.

I mål var han hele 19 minutter bak Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger.

– Det var ikke min dag. Jeg måtte legge meg i mitt eget tempo, særlig siste halvdel der, forklarer Northug til Aftenposten etter målgang.

– En treningsøkt

Det var liten tvil om at det ikke var Northugs aller beste dag i karrièren. Men selv om han var litt kort i svarene, bryr den norske skistjernen seg svært lite om den dårlige plasseringen.

– Jeg er ikke skuffet. Det her betyr ikke noe for min del. Jeg vant i fjor, jeg vet ikke hva jeg ble i år, men følelsen er akkurat den samme, sier Northug.

Northug endte helt nede på 43. plass. For da de andre kanonene skrudde opp tempoet, måtte Northug rett og slett finne seg i å fullføre i sitt eget tempo.

– Det ble en treningsøkt etter hvert for min del. Det var bare å nyte publikum og finværet. Det er vel dårlig form og en litt tung dag som gjør at det ble sånn til slutt, forklarer Northug.

Før Blinkfestivalen sa Northugs trener, Stig Rune Kveen, at 31-åringen er i den formen de ønsker at han skal være i.

– Alt er egentlig som normalt. Han har vært frisk og rask, og vi har fått gjennomført det vi hadde planlagt av trening. Han er naturligvis ikke helt i toppform, men i god treningsform, sa Kveen til NTB.

– En skandale

Fjoråret ble ikke slik som Petter Northug hadde håpet på. Da sesongen startet, hadde skiesset trent for hardt. Overtreningen førte til at store deler av sesongen røk. Han deltok i VM, men var ikke den Petter Northug vi har vært vant til å se.

Før denne sesongen har de ikke gjort store endringer, men broren Tomas har lagt opp, og dermed blitt erstattet av Chris Jespersen som sparringspartner på trening.

I kjent Northug-stil kom det naturligvis et stikk mot det nye tilskuddet i treningsteamet.

– Akkurat nå er det en skandale. Tomas var vanvittig sterk i fjor, Chris er jo elendig så langt i år. Vi får håpe det snur, smilte Northug.

Knalltøff konkurranse venter

I morgen venter Lysebotn opp for Northug, Sundby og resten av deltagerne på Blinkfestivalen. For Northug sin del handler det først og fremst om å fullføre.

– Det er vanskelig å gå fort opp der med min kropp. Jeg får satse på å gå fort inn i bakken. Målet er topp 50. Det har jeg klart en av ti ganger før, men jeg skal prøve, smiler Northug.

For Martin Johnsrud Sundby er situasjonen en litt annen. Han trives i motbakkene, men frykter han brukte litt vel mye krefter på onsdagens 60 kilometer lange rulleskitur. Underveis i onsdagens løp gikk nemlig Johnsrud Sundby så fort at landslagssjefen måtte be ham bremse .

– Jeg skal nok klare å komme meg opp bakken i morgen. Det er armene som kommer til å kjenne den i morgen. Det skal jeg tåle, smiler Sundby.