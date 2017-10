Northug: – Kaster man stein, må man regne med å få en bulldoser tilbake

langrenn

Petter Northug er i disse dager midt i et 32 dagers langt høydeopphold i Italia. Høydeoppholdet er hans lengste i karrieren, til tross for at han i fjor ble satt tilbake av høydetreningen.

Da ble han overtrent, men til den svenske avisen Aftonbladet sier han at han er mer forsiktig denne gang.

– I fjor var jeg i bra form da jeg kom hit, men da jeg kom tilbake til Norge skjønte jeg at jeg hadde kjørt meg for hardt. Jeg bremser litt denne gangen, sier den norske skistjernen.

Må prestere tidlig

Etter en litt mislykket fjorårssesong kjenner han litt på presset før årets sesong starter, spesielt siden OL er rett rundt hjørnet.

– For den norske troppen er det viktig å vise god form tidlig, før jul. Skal man få en OL-plass, må man prestere. Gjør man ikke det er det «ha det bra».

Til avisen sier han at det trigger han litt, det å måtte prestere så tidlig.

– Jeg må være skjerpet og fokusert. Og jeg er best under press, sier Nordtug som før sesongen også har vært i flere verbale kamper med svenske Calle Halfvarsson.

Rivalisering

Om hvorfor det blir så mye «drittslenging» mellom de to, svarer Northug at det skyldes rivaliseringen.

– Vi har møtt hverandre i flere tette dueller, ikke minst i stafett. Da blir man automatisk rivaler. Det er bra for interessen rundt sporten. Jeg håper vi får nye dueller i vinter, sier Northug som legger til at det denne gangen var svensken som begynte.

– Jeg fikk høre av Calle at jeg bruker mye tid på ting som stjeler fokus fra skigåingen. Og kaster noen stein må man regne med å få en bulldoser tilbake.

Han sier at han ikke vet om han er bedre en Halfvarsson nå, men at han kommer til å være det i OL.

Men til sjuende og sist er det i langrennssporet det skal avgjøres.

– Og denne sesongen handler det om hvem som er best i OL. Jeg kjenner mer sterk og klar. Jeg ser fram til å møte mine rivaler, sier Northug.