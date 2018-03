Norsk jubel i Finland. Falla parkerte svenskene i finalen

langrenn

Maiken Caspersen Falla tok seieren under lørdagens sprint i verdenscupen, foran svenskene Stina Nilsson og Hanna Falk.

Falla lå i teten gjennom hele løpet. I seiersintervjuet fortalte hun at det ikke hadde vært den opprinnelige planen hennes.

– Jeg ville ikke ta føringen, men jeg fikk den fra begynnelsen og da tok jeg den. Jeg visste likevel at jeg kunne klare det, i og med at jeg har gjort det tidligere. Jeg er glad for seieren, sa hun direkte på NRK etter at seieren var sikret.

Falla var den eneste norske utøveren i finalen. Marit Bjørgen måtte se seg slått i semifinalen, da hun gikk i mål som nummer fem.

Thea Krokan Murud og Heidi Weng endte sist i sine kvartfinaleheat.

Weng så pigg ut, men fikk løpet ødelagt da hun ble skubbet til side i nedoverkjøringen på vei inn mot oppløpet. Verdenscuplederen klarte ikke å hente seg inn igjen. I etterkant var hun tydelig irritert på amerikanske Sophie Caldwell.

– I dag hadde jeg en sinnssyk bra følelse, men jeg ble meid ned. Det er irriterende, for jeg hadde definitivt vært nummer én eller to om det ikke hadde skjedd, sa Weng til NRK og fortsatte:

– Det er litt frekt å kjøre over skiene til en annen løper. Jeg føler jeg har uhell hele tiden. Det er utrolig kjedelig.

Fornøyd Bjørgen

Marit Bjørgen hang med helt til semifinalen, men der kom veteranen til kort. Hun klarte ikke å holde følge med farten til Maiken Caspersen Falla og Stina Nilsson. Tidenes vinterolympier var i mål som nummer fem.

Etterpå var Bjørgen fornøyd med innsatsen i de finske sprintløypene.

– Det er lenge siden jeg har vært så nær en finale. Det blir rotete når du ligger bak der, men det er små marginer, sa hun til NRK.

(Aftenposten/©NTB)