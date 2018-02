Akkurat det nordmennene håpet på, skjedde: – Jeg er bare ikke god nok

langrenn

OSLO/PYEONGCHANG: Norge hadde tatt minst én medalje i ti av ti langrennsøvelser i OL. Så brøt lørdagens femmil rekken.

– Det ble dessverre ikke medalje i dag, men hvis vi ser på OL som helhet, reiser vi hjem med et smil om munnen, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til TVNorge.

Finske Iivo Niskanen vant foran russerne Aleksandr Bolsjunov og Andrej Larkov.

Holund: – Ikke god nok

Niskanen (26) tok femmilsgullet etter en maktdemonstrasjon. Han parkerte Aleksandr Bolsjunov like før mål – og tok dermed Finlands første gullmedalje i OL.

De beste norske gikk i mål over to og et halvt minutt bak vinneren.

Det norske medaljehåpet levde imidlertid til den siste bakken. Der rykket Larkov fra Martin Johnsrud Sundby.

Til slutt ble Sundby nummer 5 - på plassen foran Hans Christer Holund. Sundby måtte dermed konstatere at han fortsatt ikke står med en individuell gullmedalje fra mesterskap.

– Det raste voldsomt på der. Vi merket at vi ikke klarte å være med. Da går sekundene fryktelig, fryktelig fort, sier Sundby - som til slutt var 2,43 bak i mål.

– Martin gjorde en hederlig innsats, sier Eurosport-ekspert Vibeke Skofterud.

Holund: – Ironisk

– Jeg hadde kanskje trodd jeg skulle være god nok til å henge med, men når jeg får løpet dit hvor jeg ville og likevel ikke har nubbesjans, er det bare å pakke sakene og trene mer, sier Hans Christer Holund.

Han sikter til at de utenlandske løperne tok ansvar og satte fart i front.

– Det er det som er litt ironisk. Vi håpet det skulle gås hardt og at utlendingene skulle gjøre jobben. Så er det akkurat det som skjer. Jeg er bare ikke god nok i dag, sier han.

Emil Iversen og Niklas Dyrhaug fulgte på 10. og 13. plass.

– Jeg er sånn passe stolt over at jeg går et ålreit skirenn. Jeg kjempet til siste slutt, sier Iversen.

Niskanen-hardkjør

De norske ble hektet av gullkampen etter Iivo Niskanens hardkjør. Finnen skapte liv og røre tidlig – akkurat som på fellesstarten med skibytte tidligere i mesterskapet.

Niskanen gikk lenge sammen med Aleksej Poltoranin. Da kasakhstaneren gikk tom, fikk Niskanen etter hvert følge av Bolsjunov, som kviknet skikkelig til i siste halvdel av rennet.

Niskanen avgjorde gullet med et sterkt rykk på den siste kilometeren. Han var 18,7 sekunder foran Bolsjunov i mål.

Bak gullduellen oppsto det en medaljejakt ut av intet da Poltoranin sprakk. Kasakhstaneren ble hentet inn av Andrej Larkov, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund og Alex Harvey.

– Han har stivnet fullstendig. Dette er dramatisk, sa Eurosport-kommentator Jan Christian Bjørn.

Til slutt vant russiske Larkov bronsekampen etter et rykk i den siste bakken.