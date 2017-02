Nå er Johaug fjernet fra smøretraileren

Therese Johaug har i flere år hatt ansiktet sitt på siden av den norske smøretraileren. Årets sesong startet uten en utestengt Johaug, men ansiktet hennes prydet fortsatt den bakerste delen av den store smøretraileren.

Avgjørelsen om å ikke fjerne bildet før sesongstart skapte reaksjoner blant de andre nasjonene.

– Norges arroganse har ingen grenser. Deres rykte er allerede ødelagt, og de gjør virkelig ingenting for å bedre det, sa finske Pekka Holopainen til Ilta Sanomat.

I forrige uke ble Johaug utestengt i 13 måneder av domsutvalget. Dermed bestemte Skiforbundet seg for å fjerne bildet hennes fra smørebua.

Da traileren kom rullende inn til parkeringsplassen i estiske Otepää, var det uten det smilende fjeset til Johaug. Markedssjef Espen Bjervig forklarer at de har lagt blå folie over bildet, som kan fjernes når utestengelsen er over.

– Det er en uheldig, men nødvendig konsekvens av dopingdommen, sier administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, til Nettavisen.

Therese Johaug ble forrige fredag utestengt i 13 måneder for bruken av det anabole steroidet clostebol. Hun fikk i seg stoffet gjennom bruk av leppesalven Trofodermin, som hun brukte for å behandle en solskadet leppe i Italia. Hun er tilbake i konkurranse fra midten av november.