NRK-ekspert advarer norske langrennsjenter: – Dette må de unngå under OL

Amerikanske Jessica Diggins vant det siste verdenscuprennet i langrenn foran OL. Heidi Weng og Ragnhild Haga fulgte nærmest. Marit Bjørgen slet og endte på femteplass, 16 sekunder bak vinneren.

– Jeg ble fort sliten, men klarte å ta meg sammen mot slutten. Jeg hadde litt sykdom i starten av høydeoppholdet, og sånn sett kunne dette gått begge veier. Jeg har kun gått én hardøkt, sier Bjørgen til NRK etter målgang.

Den 10 kilometer lange fellesstarten i Sveits ble en kamp mellom amerikanske Diggins og et kobbel norske løpere. I den siste bakken tråkket Diggins til og la de jaktende norske jentene noen meter bak seg.

Forspranget ga det amerikanske OL-håpet aldri slipp på inn mot mål.

– Jeg skulle nok hatt fri bane på oppløpet, for jeg følte meg sterk. Jeg er litt irritert over at jeg ikke kom meg litt lenger fram, sier Heidi Weng til NRK.

Hun holdt Ragnhild Haga bak seg i kampen om annenplassen, mens Ingvild Flugstad Østberg kom i ensom majestet til fjerdeplass.

NRK-ekspert Fredrik Aukland hadde en klar beskjed etter løpet: Norge må passe opp for Jessica Diggins i Sør-Korea.

– Dette må de norske jentene unngå under OL. De må riste av seg Diggins under en fellesstart, sier Aukland.

Verdenscup langrenn i Seefeld, Østerrike søndag: Kvinner, 10 km: 1) Jessica Diggins, USA 23.08,5, 2) Heidi Weng, Norge 0.00,7, 3) Ragnhild Haga, Norge 0.01,0, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.08,7, 5) Marit Bjørgen, Norge 0.16,7, 6) Teresa Stadlober, Østerrike 0.16,9, 7) Kari Øyre Slind, Norge 0.19,1, 8) Sadie Bjornsen, USA 0.20,5, 9) Nathalie von Siebenthal, Sveits 0.30,3, 10) Kerttu Niskanen, Finland 0.31,8. Øvrige norske: 32) Kathrine Rolsted Harsem 1.33,1. (©NTB)

Han mener amerikaneren kan bli farlig på flere distanser.

– Hun har også hevet seg i klassisk, så hun kan være med og utfordre de norske på både sprint og lagsprint. Og er hun med inn mot slutten kan hun bli vanskelig å ha med å gjøre også på 15 kilometer med skibytte.

Marit Bjørgen hadde en tung dag i Seefeld. Langrennsdronningen fra Rognes så tidlig seig ut i kroppen og måtte jobbe hardt for å henge med tetgruppen allerede på den andre runden.

Bjørgen skjerpet seg mot slutten og plukket flere plasseringer. Til slutt ble det femteplass for et av Norges aller fremste gullhåp under vinterlekene i Pyeongchang. Søndag var Bjørgen slått av vinneren Diggins med 16,7 sekunder.

Kari Øyre Slind, som tidligere denne uken ble tatt ut til OL, gikk inn til syvendeplass. Samme plassering ble det i Planica for én uke siden.

