FIS offentliggjør Johaug-avgjørelse rett etter ski-VM

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil offentliggjøre om de anker Therese Johaug-dommen 7. mars.

– Rapporten rundt Johaug-saken blir nå studert av vårt dopingpanel. Vi kommer ikke til å gi noen kommentarer rundt dette før tirsdag 7. mars, sa FIS-generalsekretær Sarah Lewis på en pressekonferanse på VM-stadion onsdag.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund ga Therese Johaug en straff på 13 måneder for bruk av stoffet clostebol. Straffen var én måned lavere enn påstanden fra Påtalenemnda i Antidoping Norge (ADN).

ADN bekreftet raskt at det ikke ville bli aktuelt å anke dommen, men fremdeles har både FIS og Verdens antidopingbyrå (WADA) mulighet til å anke dommen fra Norges Idrettsforbund.

– Grunnen til at vi ikke velger å anke, er først og fremst at dommen ikke reiser noen tvil om forståelsen og håndhevelsen av dopingreglene. For det andre viser den at idrettsutøvere har en streng aktsomhetsplikt. Det var viktig for Påtalenemnda, sa prosessfullmektig Niels R. Kiær til NTB.

Dopingutvalg i FIS

For en uke siden bekreftet visepresident i FIS, Sverre K. Seeberg, at Johaug-saken var sendt videre til forbundets dopingutvalg.

– Vi ble kun informert om saken, og den er nå sendt videre til dopingutvalget i FIS. En innstilling fra utvalget er ventet om ikke altfor lang tid, sa Seeberg til NTB.

Ifølge NRK har FIS satt datoen 7. mars for en offentliggjøring av sin avgjørelse. I mellomtiden ønsker de ikke å gi noen kommentarer om saken.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.