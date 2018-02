Marit Bjørgen utklasset rivalene fullstendig: Nå er hun tidenes største

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO/BERGEN: Ingen over. Ingen ved siden. Med en maktdemonstrasjon på tremila gikk Marit Bjørgen (37) inn til sitt åttende OL-gull. Hennes 15. medalje i olympiske leker, i det som er hennes siste OL-konkurranse.

Dermed er hun tidenes største vinterolympier etter å ha passert storheter som Bjørn Dæhlie og Ole Einar Bjørndalen.

Marit Bjørgen i OL: Marit Bjørgens 24 OL-plasseringer i langrenn i perioden 2002-2018: * Gull: 8 * Sølv: 4 * Bronse: 3 * 4.-plass: 1 * 5.-plass: 3 * 11.-plass: 1 * 14.-plass: 1 * 18.-plass: 1 * 50.-plass: 1 * Ikke fullført: 1

37-åringen gikk inn til gullet smilende, med armene i været og med et norsk flagg. Hun gråt da hun passerte målstreken og gullet var et faktum.

– Alt klaffet i dag. Det var helt perfekt, sier Bjørgen til TVNorge.

– Jeg fikk frysninger da jeg gikk inn på oppløpet. Det er mitt siste OL, så det er en fin måte å avslutte på, sier hun videre.

Får endelig se sønnen igjen

Absolutt alt stemte søndag.

– Skiene mine var perfekte i dag, og kroppen føltes fin, sier Bjørgen på den internasjonale pressekonferansen.

– Det er utrolig å avslutte min olympiske karriere på denne måten. Det var masse følelser de siste hundre meterne, og jeg er veldig godt fornøyd. Det er vanskelig å forstå hva jeg har gjort fra mitt første OL i Salt Lake City og frem til nå. Det har vært utrolig, sier hun.

Nå skal hun endelig hjem til Norge og se sønnen sin igjen.

– Jeg følte at jeg kunne gjøre det på denne distansen. Jeg har også vært tre uker borte fra Marius (sønnen), og jeg visste at dette var siste distansen og at jeg kan se ham i morgen (mandag). Jeg har prøvd å holde motivasjonen oppe, og nå kan jeg endelig se Marius igjen, sier Bjørgen.

Seieren på OLs avslutningsøvelse gjør også at Norge spretter opp på 14 gull i Sør-Korea, og dermed vinner de medaljestatistikken.

Rykket tidlig

Under 10 kilometer var gått da Bjørgen satte inn nådestøtet. Selv ikke Charlotte Kalla klarte å følge da langrennsdronningen økte tempoet.

Halvveis var en fullstendig suveren Bjørgen over 50 sekunder foran de nærmest utfordrerne.

Og 37-åringen fortsatte bare å øke. Med en drøy mil igjen var avstanden økt til godt over minuttet, og avstanden økte og økte inn mot mål. Til slutt skilte det 1.49,5 ned til Krista Pärmäkoski.

Flugstad Østberg i tett medaljekamp

Langt bak Bjørgen var det spennende. Krista Pärmäkoski hadde kontroll på sølvet, mens bronseplassen ble en tøff duell mellom Ingvild Flugstad Østberg og Stina Nilsson.

Den gikk den svenske storspurteren seirende ut av - Flugstad Østberg måtte nøye seg med den sure fjerdeplassen.

– Det var en tøff kamp. Jeg visste at jeg fightet om medalje, og jeg ga virkelig alt jeg hadde. Det var en hard kamp både fysisk og mentalt de siste kilometerne, sier Flugstad Østberg til TVNorge.

Hun sier hun tar med seg det positive, men......

– Fjerdeplass er jo en sur plass, sier hun.

Heidi Weng ble nummer åtte. Ragnhild Haga tok en 12. plass.

Resultater: 30 km klassisk fellesstart kvinner: Gull: Marit Bjørgen, Norge 1.22.17,6, sølv: Krista Pärmäkoski, Finland 1.49,5 min. bak, bronse: Stina Nilsson, Sverige 1.58,9, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 2.00,4, 5) Charlotte Kalla, Sverige 2.57,2, 6) Kerttu Niskanen, Finland 3.01,6, 7) Jessica Diggins, USA 3.37,2, 8) Heidi Weng, Norge 4.07,9, 9) Teresa Stadlober, Østerrike 4.14,1, 10) Masako Ishida, Japan 4.20,8. Øvrig norsk: 12) Ragnhild Haga 4.53,9. 45 utøvere fikk plassering.

PS! Det er 5860 dager mellom Bjørgens OL-debut (2002) og -farvel. Hun startet den olympiske reisen med å bli nummer 50 på 15-kilometeren i fri teknikk som lærejente. Det skjedde en lørdag i tynnlufta Salt Lake City.