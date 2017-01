Mamma Weng etter datterens utklassing: - Det har vært en påkjenning for hele familien

VAL DI FIEMME: Det gikk som de fleste nordmenn hadde håpet: Heidi Weng vant Tour de Ski, og hun gjorde det suverent.

Det betyr mye for en rørt mamma May Bente Weng, som sto på toppen av monsterbakken og ventet på datteren.

– Jeg er så glad, utbrøt hun overfor Aftenposten.

– Hvordan har du opplevd Tour de Ski?

– Jeg synes det har vært litt slitsomt. Det har vært en stor påkjenning for familien også. Om det går bra eller dårlig, så kjenner du på spenningen.

– Se heller på mulighetene

Heidi Weng selv sa til NRK at det endelig var hennes tur, etter det hun følte hadde vært mye stang ut. May Bente Weng forteller at hun har snakket en del med datteren under touren. Som etter den nest siste etappen lørdag:

– Jeg prøver å se fremover. Som jeg sa til Heidi i går: «Se fremover, ikke bruk mye tid på dette, ikke gå i kjelleren. Se heller på mulighetene du har til i morgen. Du er en god motbakkeløper».

– Vi har snakket litt sammen, men vi har prøvd å holde avstand og ikke mase så fælt. Jeg prøver å leve helt normalt, ta det pent og rolig, ikke gnåle så mye selv.

Har trent mye sammen med mamma

Heidi Weng og moren har trent mye sammen tidligere. May Bente Weng er selv glad i å trene, og sier det er på de felles øktene med datteren at hun får snakket ordentlig med henne.

– Vi har trent mye sammen. Det blir en livsstil det også. Jeg selv er vant til å trene mye. Jeg har gjort det i nesten 40 år. Jeg se det som en motivasjon å bli med henne på en langtur for å holde min egen kropp i form, sier mamma Weng til Aftenposten.

– Vi løper tre timer sammen. Selv om jeg synes hun begynner å løpe litt vel fort. Vi har mange lange turer. Det er der jeg får innpass. Jeg har hørt på TV at hun har sagt meg opp. Men i bakkene kan jeg presse henne litt, sier hun.

– Så du har litt av æren for prestasjonene hennes i bakken i dag?

– Jeg synes det!

Imponert venninne

Martine Ek Hagen er tremenning og en veldig god venninne av Heidi Weng. Etter makdemonstrasjonen opp alpintbakken var hun dyktig imponert, men langt ifra overrasket.

– Jeg var aldri i tvil om at hun kom til å vinne. Jeg har egentlig ikke vært i tvil om det under hele touren, så det var ikke overraskende. Men veldig gøy, og imponerende.

Mer overraskende var kanskje måten Weng stakk ifra Stina Nilsson allerede i bunnen av bakken. Hovedpersonen selv innrømmet overfor NRK at hun kjente det da, og at hun måtte roe seg ned litt etter hvert for ikke å bli stiv. Ek Hagen lot seg begeistre av venninnens manøver.

– Dette betyr mye for Heidi

– Den var kald, det må jeg si. Hun har så lite respekt for den monsterbakken og bare klinker til. Det er jo utklassing, og skikkelig gøy å se på, sier Ek Hagen.

– Hva tror du dette betyr for Heidi?

– Det er klart det betyr mye. Det er et av høydepunktene gjennom sesongen, og det å få det til etter at man føler at man kanskje ikke har vært i sitt beste slag - det gir selvtillit. Nå kan hun jobbe fram mot VM og vite at hun er verdens beste skiløper, sier tremenningen.

Mamma Weng er heller ikke i tvil om at det betyr mye å vinne Tour de Ski for aller første gang.

– Det å vinne Tour de Ski er en stor prestasjon, det er jo en liten jentedrøm ved siden av VM og OL , sier May Bente Weng.