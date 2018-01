Løfshus etterlyste dialog. Nå svarer Northug med nytt stikk på Instagram

langrenn

Petter Northugs aktivitet på Instagram har vakt oppsikt flere ganger de siste månedene. Snaut to måneder etter at Northug ble kalt inn til et møte med Norges skiforbund om «retningslinjer på sosiale medier» publiserte Northug søndag kveld et nytt syrlig stikk mot landslagsledelsen.

Under brukernavnet jantelove1 har langrennsstjernen publisert en video med kommentaren: «Tikke Mot Uttak».

Videoen viser tre menn som blir intervjuet av en russisk reporter på et dansegulv. Intervjuet er «oversatt» til norsk med en egenkomponert tekst fra Northug-leiren. I den norske tekstingen brukes navnene Hetland, Løfshus.

Dialogen går slik:

«Hetland»: Petter skulle vært på landslaget! Må tilbake!

«Løfshus»: Han sier noe der.

Reporter: Hvordan går det med OL-uttaket Vidar?

«Løfshus»: Vi er veldig nærme å ha tatt ut hele laget. Så har vi jo en skiløpet fra Mosvika. Vi har vraket han i hele år. Det har vært planen hele tida. Men nå vurderer vi å gi han en reserveplass, så vi ikke får det norske folk mot oss for alltid.

Reporter: Men har du hørt at han har blitt syk? Northug er blitt syk.

«Løfshus»: Hæ, blitt syk, hva slags sykdom?

Reporter: Han har fått parainfluensa.

Filmen avsluttes med at personen som er tekstet som Løfshus danser veldig fornøyd til musikken.

Se Northugs Instagram-innlegg her:

Instagram-innlegget kan vanskelig tolkes som noe annet enn et syrlig stikk fra Northug-leiren.

Innstilling tirsdag

Tirsdag skal landslagssjef Vidar Løfshus levere sin innstilling til Olympiatoppen på hvem som skal skal forsvare Norges ære i langrennssporet i Pyeongchang. Det er lite trolig at Northug er en del av den troppen.

Den siste muligheten til å vise OL-form gikk fløyten da Northug ble satt på sidelinjen med parainfluensa og ikke kunne gå helgens verdenscup i Planica.

Sykdommen føyer seg inn i rekken av ting som ikke har gått Northugs vei denne sesongen.

32-åringen gikk ikke renn mellom verdenscupsprinten i Lillehammer i begynnelsen av desember og Strindheimstafetten på nyttårsaften.

I tillegg ble han vraket til Tour de Ski. Northug selv mente han burde fått gått der for å prikke inn OL-formen, og det er ingen tvil om at forholdet mellom Northug og landslagssjefen ikke er det beste.

Kritisk til manglende dialog

Senest i forrige uke skrev Adresseavisen at Løfshus er kritisk til at Northug ikke vil prat med ham.

– Det er Stig Rune Kveen som jeg prater med. Vi har hatt veldig god dialog. Vi har hatt ganske hyppige møter siste halvannen måned. Men jeg har jo sagt at jeg kunne ønsket at jeg hadde bedre personlig dialog med Petter. Det er ikke tvil om det.

– Hva stopper det?

– Han ønsker jo at vi ikke skal forstyrre ham, for å si det sånn, at vi diskuterer trening med Stig Rune, sier Løfshus.

Første langrennsøvelse i OL går lørdag 10. februar.