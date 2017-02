Legger seg flat etter kritikk fra Petter Northug

LYGNA: Northug-brødrene har ikke levert noen stor sesong. Verken Petter, Tomas eller Even har fått det til å klaffe maksimalt så langt i år.

Heller ikke under NM gikk det brødrenes vei. På fredagens sprint ble Petter nummer seks. Tomas vurderte å legge opp etter at han falt fra en finaleplass, mens Even plasserte seg som nummer 15.

– Skole eller ski

Etterpå langet storebror ut mot Even:

– Det er for dårlig. Jeg er mer bekymret for ham enn for Tomas. Even er i den alderen der han skal være god i sprint. Han har tatt to-tre steg tilbake. Da må du av og til se deg i speilet og se hva du har gjort galt i år, sa Petter Northug og la til:

– Han er litt for snill i sitt eget hode slik han går i heatet. Han kan være mye tøffere. Enten må han begynne på skole eller så får han bli skiløper. Akkurat nå ser det ut som han bør begynne på skolen.

– Meg selv å takke

Even Northug, som i år er en del av Team Veidekke Midt-Norge, er helt enig med storebror. Han legger seg flat.

– Han har vel helt rett. Det var idiotisk taktisk å legge meg i midten av sistebakken på sprinten, for da kom det to løpere opp på siden av meg. Det er kjedelig å rote det bort på den måten, sier han til Adresseavisen.

Lillebror Northug sier at han har kun seg selv å takke for at han ikke klarte å markere seg sterkere på favorittøvelsen sprint.

Fortsetter skisatsingen

– Jeg lærer fortsatt og tar meg ikke noe nær av det Petter sier.

Minstemann i brødreflokken avviser at han kommer til å prioritere skole foran skisatsing i tiden fremover.

– Nei, jeg gjør ikke det. Det blir skisatsing fremover. Det er det jeg er best på.