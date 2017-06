Lege Bendiksen gjorde sitt første intervju siden pressekonferansen: – Jeg håper fornuften seirer

Rundt klokken 13.20 kom Fredrik Bendiksen ut døren fra høringsrommet. For første gang siden pressekonferansen den 13. oktober i fjor tok han seg tid til å svare på noen spørsmål fra pressen.

– Jeg syns det har gått greit. Seansen i Oslo har på mange måter et enda større press ved at det er mange folk til stede. Jeg syns dette var helt greit, sa Bendiksen om sin vitneforklaring for CAS.

– Håper Therese får starte i OL

Bendiksen var både lettet og fornøyd med å være ferdig med sin forklaring. På spørsmål fra Aftenposten forklarte han man bare kunne tenke seg hvordan han hadde det nå.

– Det er en sak som har pågått over lang tid. Det er godt å komme dit hvor jeg er i dag. Så får vi håpe fornuften seirer til slutt, sa Bendiksen til Aftenposten.

– Hva mener du med det?

– Det skjønner du. Jeg håper Therese får starte i OL, sa Bendiksen.

Bendiksen ønsket ikke forklare noe som gjaldt saken, men snakket om møtene med Johaug og hvordan han selv oppfattet situasjonen som har vært.

Gode samtaler med Johaug

Bendiksen møtte teamet til Johaug på Hotel de la Paix i Lausanne på mandag. Der gjennomgikk teamet saken en siste gang, og Johaug og Bendiksen fikk litt tid til å prate sammen.

– Jeg vil ikke si hva vi har snakket med henne, men det var godt å møte henne igjen og ha gode samtaler, sier Bendiksen.

– Det er jo følelsesladet. Dette er en prosess. Jeg følte jeg var godt forberedt og fikk svart på de spørsmålene og innvendingene som kom, forklarte han videre.

CAS har ofte blitt beskyldt for å være en kald og lukket rettsinstans som flere frykter. Slik opplevde ikke Bendiksen det, da han ga sin 1 time og 25 minutter lange forklaring.

– Jeg opplevde det som profesjonelt og ordentlig, sa Bendiksen før han satte seg i en ventende taxi.

