Langrenn går på billigsalg i OL – skøyter koster minst 1100 kroner billetten

langrenn

Glissent på skiidrettene, stappfullt i hallene. Det har vært det typiske når det gjelder publikumsoppmøtet i OL.

– Vi heier på de koreanske skøyteløperne. Cha Min-kyu (sølvvinner på 500-meter) er helten vår! sier Jae Chili Choi. Sørkoreaneren satt forventningsfull og venter på 1000-meteren på skøyter, der hans landsmenn hadde medaljemulighet.

Choi og konen Han Woo Choi har betalt 1100 kroner pr. billett for å komme inn i Gangneung Oval der skøytekonkurransene i OL arrangeres. Det er de billigste billettene, helt oppe i svingen. Skal du nærmere isen eller på langsiden koster det 1800 kroner for en billett.

Til sammenligning må man ut med 150 kroner for de rimeligste langrennsbillettene. De dyreste inngangstegnene til å se Norges nasjonalidrett langrenn koster 500 kroner. Prisene forteller noe om hva det er etterspørsel etter i OL-landet. Klikk på faktaboksen under for å se flere billettpriser.

Billettpriser i OL Åpningsseremonien: 1600–11.000 kroner. Avslutningsseremonien: 1600–7000 kroner. Kunstløp: 1100–5800 kroner. Ishockey: 150–6600 kroner. (Innledende damekamper kontra herrenes gullfinale) Short track: 1100–4000 kroner. Skøyteløp: 1100–1800 kroner. Bob: 150–730 kroner. Alpint: 440–1170 kroner. Langrenn: 150–500 kroner. Skiskyting: 150–730 kroner. Hopp: 730–1460 kroner. Snøbrett: 440–1300 kroner.

– Vi liker bedre skøyteløp enn langrenn, for i Korea er det mange som går på skøyter og vi har mange å heie på. Snøsport er også OK, men det er ikke så mange koreanere der, sier Choi.

Kan ingen langrennsnavn

På langrennstribunen hadde familien til Daechul Choi funnet seg godt til rette på langrennstribunen en halvtime før starten på herrenes 50 km. Tidligere på formiddagen hadde de fått med seg avslutningen på herrenes Big Air-finale som også ligger på Alpensia skiarena.

– Det er første gang vi er på langrenn, sier Choi.

Han kan ikke navnene på noen av langrennsstjernene som skal i aksjon, men har litt langrennserfaring selv.

– Hva syns du om billettprisene?

– Det er litt dyrt, sier han og viser frem de to billettene.

Fjell og kyst

Øvelsene i OL er på mange måter delt i to kategorier. Alle isidrettene foregår i kystbyen Gangneung. Konkurransene på snø finner sted i fjellet i Pyeongchang.

– Mitt inntrykk er at det er i hallidrettene det er folk. Det har vært stor interesse for skøyteløp, kortbaneløp, kunstløp, hockey og curling. På langrenn og skiskyting har det vært tynt, sier Eirik Fardal, sportssjef i Aftenposten. Han har fulgt årets vinter-OL tett.

– Til og med på alpint har det vært lite publikum, sier Fardal.

Tidlig i OL var det mye oppmerksomhet i norsk presse om at det var lite folk for å se langrenn.

– Det inntrykket kom nok av at mange norske journalister bare hadde dekket ski, sier Fardal.

Sportssjefen forteller at skinasjoner som Norge, Finland og Sverige har vært representert på langrennsstadion, men bare med små supportergrupper på pluss/minus hundre fra hver.

– Når speaker har hatt jubelkonkurranse mellom nasjonene, er det ikke mange vi har hørt noe fra, sier Fardal.

– Har aldri sett langrenn!

Dongho Lee og Sohyun Hwang arbeider som frivillige i OL. De unge koreanerne sier at det er sommeridrett som er størst i Sør-Korea. Idretter som baseball, fotball, volleyball og basketball er populære.

– Når det gjelder vinteridrett er det skøyteløp, short track og kunstløp vi bryr oss mest om. Lagtempofinalen på skøyter mellom Norge og Sør-Korea var et høydepunkt i OL. Det fikk stor oppmerksomhet i media her, sier Lee.

Langrenn er lite, fordi Korea har få langrennsløyper der det bor folk og nesten ingen utøvere, mener Lee.

– Jeg har aldri sett et langrennsløp, men venninnen min skulle på 50-kilometeren. Jeg håper hun fikk det spennende der! sier Hwang.