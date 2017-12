Landslagstreneren om det vanskelige OL-uttaket: – Det blir ikke smertefritt

langrenn

LILLEHAMMER: Å få lov til å gå for nasjonene i OL er det største en norsk langrennsløper kan få lov til. Det blir fort bråk når det skal avgjøres hvem som skal få sjansen.

I hvert eneste verdenscuprenn denne vinteren vil det for norske langrennsløpere handle om å kvalifisere seg til OL.

– Vi begynner å få en god erfaring både jeg, Vidar (Løfshus) og Arild (Monsen). Vi vet jo at vi skyter nede drømmene til utøvere både med uttak til verdenscup og til mesterskap.

– Det kommer til å bli tårer. Både gledestårer og skuffelse, sier Roar Hjelmeset, trener for det norske damelandslaget.

– Det er vanskelig å definere noe resultatmål for Petter Northug. Det får bli en totalvurdering. Vi får se om han er på internasjonalt nivå først, sier langrennssjef for Norge, Vidar Løfshus.

De viktigste rennene Her er OL-øvelsene og hvor det er kvalifiserende øvelser i verdenscupen og NM: Herrer: Sprint klassisk: Lillehammer (1. des.), Oberstdorf (3. jan. – TdS), NM Gåsbu (11. jan.), Planica (20. jan.) Sprintstafett fristil: Dresden (14. jan.), 15 kilometer fri: Davos (10. des.), Toblach (15. des.), Lenzerheide (1. jan. – jaktstart TdS), Oberstdorf (4. jan. – TdS fellesstart), NM Gåsbu (12. jan.), 30 km klassisk/fri: Lillehammer (2. des.), NM Gåsbu (12. jan.) 50 km klassisk (fellesstart): Damer: Sprint klassisk: Lillehammer (1. des), Oberstdorf (3. jan. – TdS), NM Gåsbu (11. jan.), Planica (20. jan.) Sprintstafett fri: Dresden (14. jan.) 10 kilometer fri: Davos (15. des.), Toblach (15. des), Lenzerheide (1. jan. – jaktstart TdS), NM Gåsbu (12. jan.), Oberstdorf (4. jan. – TdS fellesstart), 15 km (klassisk/fri): Lillehammer (2. des.), NM Gåsbu (13. jan.), 30 km klassisk (fellesstart):

Langrennssjefen snakker om det uttaket som har skapt et enorm engasjement de siste ukene. Og da var det kun snakk om uttak til et verdenscuprenn. Foran ham står flere tøffe uttak denne vinteren.

Siste frist, 21. januar

Løfshus er mannen som skal sende en e-post til Olympiatoppen 21. januar neste år. Her vil han ha skrevet ned 20 navn på norske langrennsløpere. Trolig er det 12 menn og 8 kvinner som han da ber Olympiatoppen ta ut til OL i Pyeongchang.

Her blir det snakk om både forventninger og skuffelse. Noen må vente fire nye år før de kan jage sin drøm om en OL-medalje, mens andre får sjansen.

I helgen skal norske langrennsløpere gå to renn i verdenscupen på Lillehammer. Begge er viktig for OL-drømmen ettersom begge er OL-øvelser (sprint klassisk, og 15/30 km med skibytte). Ikke minst er de viktig for Petter Northug.

Men det er en rekke renn som blir viktige for dem som ikke allerede kan regne seg selv som klare for OL.

På herresiden er det trolig: Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Emil Iversen, Didrik Tønseth.

På damesiden er det trolig: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og Ragnhild Haga.

– Men husk på en ting. Det er ingen som er tatt ut ennå, sier Tor Arne Hetland.

10 som er gode nok

En av dem som har prestert godt nok til å være forhåndsuttatt til OL i de aller fleste land i verden, er Hans Christer Holund. Han gikk inn til tredje beste tid i Ruka i Finland på 15 km skøyting. Det er også OL-distanse. Han føler seg ikke sikker på at det blir tur til Sør-Korea likevel.

– Det er klart at det er et ekstra stressmoment. For løperne fra andre land handler det om å gå fort i ett eller to skirenn i februar. De som har det slik har jo en lettere reise inn mot et mesterskap, sier Holund.

Han har en plan om å gå 15 kilometeren i Pyeongchang.

– Og da blir 15 kilometeren i Davos om en uke veldig viktig. Kanskje den viktigste, sier Holund.

NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, gir ham helt rett i det.

– På denne distansen har vi sikkert rundt 10 norske langrennsløpere som kunne ha gått seg inn blant de seks beste i et OL. Konkurransen er knallhard og nådeløs, og rennet i Davos kan bli avgjørende for hvem som skal gå i Pyeongchang.

Seier ikke godt nok

Ragnhild Haga hadde best tid på 10 kilometeren i Ruka i Finland i sesongåpningen. Hun har allerede prøvd OL-antrekket, men anser det ikke som garanti for noe som helst.

– Jeg er overhodet ikke sikker på at jeg skal gå. Jeg har for mange erfaringer med venting på uttak og være reserve til at jeg føler meg trygg på det, sier hun.

Og hvordan er det så med Petter Northug? Denne helgen er han på plass i landslaget. Etter vrakingen til Finland og to middels løp i Norgescupen forrige helg, skal han nå vise at Vidar Løfshus ikke kommer utenom ham når det skal tas ut lag.

– Nå har jeg fokus på å gå gode skirenn, og så får man ta ut troppen når tiden kommer, sa en Petter Northug som var langt unna sin egen Instagram-humor.

