Landslagsledelsen åpner for å vrake Northug fra VM-troppen

FALUN: Petter Northug er langt unna slike resultater. I dag gikk han inn til 31. plass i comebacket i verdenscupen. Han var over tre minutter bak vinneren, knallsterke Emil Iversen, på tremila i Falun.

Verdenscup søndag: 1) Emil Iversen, Norge 1.15.46,7, 2) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.03,7, 3) Calle Halfvarsson, Sverige 0.05,6, 4) Sjur Røthe, Norge 0.05,7, 5) Niklas Dyrhaug, Norge 0.08,2, 6) Iivo Niskanen, Finland 0.09,8, 7) Daniel Richardsson, Sverige 0.10,3, 8) Aleksandr Bessmertnykh, Russland 0.10,9, 9) Hans Christer Holund, Norge 0.11,0, 10) Jean-Marc Gaillard, Frankrike 0.15,7, Øvrige norske: 31) Petter Northug Jr. Norge 3.10,6. Verdenscupen (21 av 31 konkurranser): 1) Johnsrud Sundby 1348, 2) Sergej Ustjugov, Russland 1004, 3) Matti Heikkinen, Finland 792, 4) Alex Harvey, Canada 712, 5) Marcus Hellner, Sverige 648, 6) Dario Cologna, Sveits 620. Øvrige norske (topp 30): 7) Iversen 589, 8) Finn Hågen Krogh 519, 10) Simen Hegstad Krüger 448, 11) Johannes Høsflot Klæbo 409, 12) Niklas Dyrhaug 409, 13) Røthe 401, 15) Holund 394, 16) Didrik Tønseth 337, 18) Pål Golberg 316, 26) Sindre Bjørnstad Skar 220. (©NTB)

– Har god tid

– Petter har fremdeles god tid, tre uker, til VM starter. Og Petter kommer til å bruke tiden godt, sier Hetland til Adresseavisen.

Northug er direktekvalifisert til sprinten og femmila i Lahti-VM. Dersom han skal gå flere distanser må han være en del av den norske 12-mannstroppen.

– Er han sikker på å være i 12-mannstroppen?

– Sist gang jeg telte etter så hadde stort sett alle som er der fjerde- eller femteplass i verdenscupen eller bedre.

– Per i dag er han altså ikke inne?

– Nei, Petter vet jo selv også at med slik innsats som dette ... han tror ikke på flaks i mesterskap. Han må forberede seg på det han vet at han skal gå, sier Hetland.

Northug: – I balanse

Det betyr at den norske landslagsledelsen åpner for å vrake Northug til troppen, tross hans historie hvor han gang på gang har funnet formen til mesterskap.

Northug var ikke synlig skuffet etter målpassering.

– Jeg kjenner at kroppen er i balanse. Det er det viktigste. Jeg kjenner at kroppen får et løft mot det som skal skje, med kanskje to-tre distanser i NM. Jeg er ganske sikker på at jeg får et formløft mot det som skal skje i VM, sier Northug til Adresseavisen.

Neste helgs tremil under NM på Lygna blir ekstremt viktig for 31-åringen med tanke på å bli en del av Norges tropp i Lahti.

– Ikke trygg på plass i troppen

– Der er jeg nødt til å være med å krige. Skibyttet kan redde meg. Hvis jeg overlever frem til skibyttet så føler jeg meg litt sterkere når jeg skal henge i skøyting. Jeg kommer til å prøve å krige om en pallplass. Hvis det ikke går, så får jeg prøve å vise form inn mot VM.

– Føler du deg trygg på at du er en del av 12-mannstroppen?

– Nei, ikke nå. Jeg er ikke trygg på det. Jeg er trygg på at jeg kommer i form til VM. Jeg vet jo selv at jeg må vise form nå i NM eller under verdenscupen i Otepää. Hvis jeg er i 12-mannstroppen og viser form på sprinten VM, så er jo det en god søknad, sier Northug til Adresseavisen.

Han tenker da på muligheten for å gå flere renn enn de to distansene han allerede er kvalifisert for.

Emil Iversen vant tremila på det tunge føret i Falun foran Martin Johnsrud Sundby og hjemmehåpet Calle Halfvarsson. Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug gikk inn til de neste plassene.

Vant for kompisen

Iversen er nå i en posisjon hvor han trolig i stor grad selv kan bestemme hvilke distanser han vil gå i VM, hvor han vil være medaljekandidat uansett hva han stiller opp på.

– Planen mine er at jeg skal gå sprint, lagsprint, 15-kilometer klassisk og stafett. Jeg har ikke hørt noe, så vi får se. Det er ikke sikkert de har så stor tro på meg, sier Iversen med et glimt i øyet.

Iversen var også svært nær seier på lørdagens sprint. Etter målgang lå han nærmest utrøstelig i målområdet. Overfor Adresseavisen fortalte han at det skyldtes at han gikk løpet for en kompis som har hatt det tøft i det siste.

– I dag fikk jeg en seier for kompisen. Han tror jeg er veldig fornøyd i dag. Det er jeg også. Dette var utrolig godt, smiler Iversen til Adresseavisen.

Petter Northugs trener Stig Rune Kveen sier at tremila i Falun var helt som forventet. Han er glad for at eleven fikk denne gjennomkjøringen. Northug ble i utgangspunktet utelatt fra troppen til Falun, men kom inn da Didrik Tønseth meldte forfall.

Kveen er imponert over Emil Iversen.

– Det er helt rått. Han er utrolig sterk. Jeg blir ikke overrasket lenger. Han er en komplett skiløper som har hodet på riktig plass, sier Northug-treneren til Adresseavisen.